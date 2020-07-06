الفنان محمد صلاح يعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:00 م
الفنان محمد صلاح
الفنان محمد صلاح
أعلن الفنان محمد صلاح، اليوم الإثنين الموافق 6/7/2020، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وقال الفنان محمد صلاح: "بكتبلكم وأنا على سريري في مستشفى صدر العباسية وبعد عمل أشعة مقطعية على الصدر اللي أكدت اني أصبت بالوباء اللعين وقالولي اتأخرت ليه".

وأضاف الفنان محمد صلاح قائلًا: "يمكن تكون آخر كلمات ليا في الدنيا دي .. اترددت كتير بس لقيت نفسي مش قادر وبكتب .. لاني حسيت احساس غريب حسيت اني مش خايف من الموت .. انا خايف اني اموت قبل ماشوف النجاح .. استغربت وقولت لنفسي انت مش خايف من الموت ؟؟؟ قولت والله لا .. انا خايف اموت قبل ماشوف نجاحي .. بلدنا بقى الحلم فيها .. انك بس تشتغل .. انت بس بتحاول طول الوقت انك تشتغل .. وتخبط على البيبان وكل البيبان بتتقفل في وشك".

وتابع الفنان محمد صلاح: "شباب في أول عمرهم وشباب بقوا رجال ورجال أصبحوا كهول وبنات وسيدات موهوبين خريجين المعاهد والكليات الفنية وماوقفوش أمام كاميرا.. واللي هاجر .. اجمل مافي الوجود الحلم والطموح واقبح مافي الوجود عدم تحقيق الحلم أو الطموح ده".

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