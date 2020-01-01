كلوب: صلاح كان له ركلة جزاء لم تحتسب أمام أستون فيلا

صرح المدير الفني لفريق ليفربول المدرب يورجن كلوب، أن لاعب الفريق،محمد صلاح، كان له ركلة جزاء خلال مواجهة أستون فيلا ولم تحتسب في مباراة مساء أمس الأحد.





وخلال تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة قال كلوب: "لم نأت إلى هنا ونحن نفكر في الأرقام، لا أعرف حتى ما هي الأرقام القياسية.. هذا ليس شيئًا كبيرًا بالنسبة لنا، ولكن إذا حققناه سيكون أمرًا عظيمًا".





وتابع: "أعتقد أن اللاعبين يعرفون، أنهم إذا أرادوا الرقم القياسي في عدد النقاط، فعليهم الفوز بالمباريات، الأولاد يلعبون من أجل كل شيء، من أجل كل 3 نقاط، وهذا يكفي".





وأكمل: "كنا نستحق ركلة جزاء لمحمد صلاح، وبشكل عام لعب فيلا بصورة مميزة للغاية، الرياح صعبت الأمور علينا، شاهدتكم تجلسون جميعًا بالمعاطف الشتوية، هذا أثار جنون الملعب، سواء في الكرات الطولية أو الأرضية".





وأنهى: "كان من الصعب الدفع بكورتيس ونيكو وهناك هارفي أيضًا، تعاملنا مع الموقف بجدية، هم لا يشاركون لكونهم صغار السن، لكن دخل كورتيس واستحق تسجيل الهدف".