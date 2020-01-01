الاتهامات الموجهة لـ هدير الهادي فتاة "تيك توك"

الإثنين 06/يوليه/2020 - 02:55 م
هدير الهادي
هدير الهادي
إيريني صفوت
كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات، عن التهم الموجهة إلى هدير الهادي، فتاة "التيك توك"، بعد القبض عليها من داخل شقتها بمنطقة حدائق أكتوبر، في واقعة نشرها صور وفيديوهات خادشة للحياء.

وأوضحت المصادر، أن النيابة العامة بأكتوبر، وجهت لها تهم إنشاء قناة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بقصد التربح، ونشر فيديوهات خادشة للحياء ومخله لقيم المجتمع المصري، والتحريض على الفسق والفجور.

وأمرت النيابة، بفحص اللاب توب الخاص بالفتاة، وهاتفها المحمول، والتى استخدمتهما فى تصوير وبث الفيديوهات عبر تطبيق "تيك توك".

كانت معلومات قد وردت لضباط الإدارة العامة لمباحث الأداب تفيد قيام فتاة تدعي هدير الهادي بنشر عدد من الفيدوهات التي تحمل محتوي خادش للحياء عبد تطبيق التيك توك.

وعلي الفور تم عمل التحريات اللازمة ورصد ومتابعة تلك الفتاة وبالفعل ثبت صحة ما ورد وبناء ذلك صدر قرار من النيابة العامة بضبط المتهمة وتمكنت قوة أمنية من القبض عليها داخل إحدي الشقق بمنطقة حدائق أكتوبر وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيقات معها.

حبس ريناد عماد فتاة "التيك توك" لترويجها فيديوهات خادشة

وفي سياق آخر، أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس ريناد عماد فتاة "التيك توك"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بتقديم محتوى فيديوهات خادشة للحياء يتضمن مواد إباحية.

وكشفت التحقيقات النيابة العامة، عن أن المتهمة تقوم بالإعلان عن نفسها لممارسة البغاء واستقطاب الشباب مقابل مبالغ مادية وتحريض الغير لارتكاب مثل تلك الوقائع.

كما كشف مصدر مطلع، داخل النيابة لـ"الفجر"، عن تفاصيل القبض على منة الله عماد، وشهرتها "ريناد عماد" فتاة "التيك توك"، موضحا أنه تم القبض عليها أول أمس، بعد الساعة الـ7 مساء، داخل أحد الكافيهات الشهيرة والتي يملكها نجل أحد المشاهير بمنطقة الدقي، مضيفا أن النيابة وجهت لها 5 تهم.

كانت ألقت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، القبض على ريناد عماد، صانعة المحتوى على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك لاتهامها بإنشاء صفحة بقصد ارتكاب جريمة معاقب عليها والإعلان عن النفس لممارسة البغاء وتحريض الغير لارتكاب مثل تلك الوقائع، بالمخالفة للمبادئ والقيم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وجارٍ العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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