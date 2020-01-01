البورصة تربح 5.8 مليار جنيه في ختام جلسة الإثنين
الإثنين 06/يوليه/2020 - 02:45 م
نيفين سمير
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات.بدعم من مشتريات المؤسسات المحلية و العربية على التجارى الدولى الذى ارتفع ليتداول عند 67.4 جنيه ، و كذلك معظم القياديات مع بداية فتح مراكز مؤسسية للعام المالى الجديد.
وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 606.078 مليار جنيه.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 11087 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 1537 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 2369 نقطة.
وسجلت التداولات بالبورصة المصرية اليوم حيث سجلت نحو 1.8 مليار جنيه علي عدد941.2 مليون سهم عبر تنفيذ 55 ألف عملية بيع وشراء ، وذلك عبر 198 شركة ارتفع منه 105 شركة وانخفض 51 شركة واستقر 22 شركة .
وإتجهت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية نحو الشراء مسجلة 111.5 مليون جنيه وإستحوذت علي نسبة 77% من تعاملات البورصة ، بينما سجلت مبيعات الأجانب والعرب نحو البيع 22.5 مليون جنيه 96.9 مليون جنيه بنسب إستحواذ 18.9% و4% علي التوالي ،وإستحوذت المؤسسات علي نسبة 49.9% والأفراد علي نسبة 50%.
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