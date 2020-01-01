البورصة تربح 5.8 مليار جنيه في ختام جلسة الإثنين









أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات.بدعم من مشتريات المؤسسات المحلية و العربية على التجارى الدولى الذى ارتفع ليتداول عند 67.4 جنيه ، و كذلك معظم القياديات مع بداية فتح مراكز مؤسسية للعام المالى الجديد.





وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 606.078 مليار جنيه.





وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 11087 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 1537 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 2369 نقطة.







