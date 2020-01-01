حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في قطر تتجاوز عتبة الـ100 ألف

الإثنين 06/يوليه/2020 - 02:50 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت وزارة الصحة في قطر، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها منذ بداية الجائحة، تجاوزت عتبة الـ100 ألف.

 

ورصدت وزارة الصحة القطرية، خمس وفيات و546 إصابة جديدة بالوباء خلال آخر 24 ساعة (مقابل خمس وفيات و616 إصابة في اليوم السابق)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي سجلت في البلاد حتى الآن 100345 منها 133 حالة وفاة.

 

وقد أفاد تقرير، بأنه لا تزال في قطر حاليا 6314 حالة نشطة لـ"كوفيد-19"، بما في ذلك 164 مريضا في العناية المركزة، فيما ارتفع عدد المتعافين خلال اليوم السابق بواقع 1614 حالة شفاء وبلغ 93898 شخصا.

 

وتتصدر قطر قائمة أكبر بؤر كورونا في العالم من حيث عدد الإصابات بالنسبة لعدد المواطنين بمعدل 35738 إصابة لمليون شخص، وفقًا لإحصاءات موقع worldometers.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

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