اتحاد الكرة يعلن موعد عودة الدوري ويكشف عن فائدة تأجيل كأس الأمم الأفريقية

الإثنين 06/يوليه/2020 - 02:45 م
بوابة الفجر
محمد جمال


كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم عن موعد عودة بطولة الدوري المصري خلال الفترة المقبلة بعد فترة توقف دامت لثلاث أشهر.

وقال الجنايني خلال مؤتمر صحفي أقيم بمقر الاتحاد :" تحدد موعد عودة الدوري المصري يومي 7و8 أغسطس القادم بالمباريات المؤجلة ثم سنعلن عن مواعيد 3أو 4 جولات ".

وأضاف :" لم يتم تحديد موعد إنهاء الدوري المصري بسبب عدم تحديد الاتحاد الافريقي للمواعيد ،وعندما يعلن الاتحاد الافريقي سنعلن عن موعد انتهاء الدوري ".

وتابع :" تأجيل كأس الأمم الأفريقية سيفيد جدًا الموسم القادم خاصة لإنتهاء منه قبل دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو العام القادم ".

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