الذهب العالمي يصل إلى 1777.30 دولار بسبب تصاعد الموجة الثانية من كورونا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 02:37 م
بوابة الفجر
استقر الذهب اليوم في الوقت الذي تعوض فيه المخاوف المستمرة من تصاعد الإصابات بفيروس كورونا الضغط الناجم عن صعود الأسهم مع تحول الاهتمام صوب بيانات قطاع الخدمات الأمريكي التي من المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم بحسب رويترز.


وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.1 % إلى 1777.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0949 بتوقيت جرينتش. ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1784.30 دولار للأوقية.


وفي أول أربعة أيام من يوليو تموز، سجلت 15 ولاية أمريكية زيادات قياسية في حالات الإصابة بكوفيد-19، مما دفع البعض لوقف خطط تخفيف اجراءات العزل. واستمرت زيادة حالات الإصابة في الهند واستراليا والمكسيك.


ونزل البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1907.84 دولار للأوقية، في حين زاد البلاتين واحدا بالمئة إلى 808.12 دولار للأوقية. وصعدت الفضة 0.5 بالمئة إلى 18.13 دولار للأوقية.

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