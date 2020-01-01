رواد السوشيال ميديا إلى آية حجازي: ألا يكفيكي العبث بمصائر الأطفال

الإثنين 06/يوليه/2020 - 02:35 م
بوابة الفجر
من رواد السوشيال ميديا إلى آية حجازي

هاجم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "رواد السوشيال ميديا"، الناشطة آية حجازي، مشبهين إياها بتجار الأطفال وتعذيبهم، حيث إنها استغلت الثغرات القانونية في الحصول على البراءة رغم ثبوت تحريضها للأطفال بإلقاء الطوب على القوات الأمنية أعقاب يناير 2011.

وقال رواد السوشيال: "جرائمك لا تسقط بالتقادم.. تعذيب للأطفال وتسريحهم وتعريضهم للاغتصاب واغتيال براءتهم وتحريضهم ضد الدولة.. السقوط في مستنقع العنصرية".

وأكد الرواد: "ألا يكفيكي العبث بمصائر الأطفال؟ ثم تحاولين الترويج للعنصرية البغيضة التي انتفض العالم ضدها".

وأوضح رواد السوشيال: "لا مجال للدهشة أو الاستغراب! فمن هم أمثال ممن تخلوا عن الثوابت الوطنية ليس من الغريب أن يتخلوا عن المبادئ الإنسانية".

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