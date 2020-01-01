استشاري مناعة: لقاحات إكسفورد أثبتت نجاحها وتخضع للتجارب السريرية

قال الدكتور محمود الأنصاري، استشاري أول المناعة والكائنات الدقيقة، إن انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الحالية، سببه التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية خلال الفترة الماضية، بارتداء الكمامة وغسل الأيدي وأدوات الحماية الشخصية، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي في كثير من أماكن العمل؛ لمنع تكدس العاملين.





وأشار "الأنصاري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الإثنين، إلى أن فيروس كورونا بدأ يسلك مسلك الضعف على مستوى العالم أجمع، مؤكدًا أن ضعف الفيروس لا ينفي أنه مازال شديد الانتشار، موضحا أن انتشار أو انحصار الفيروس معتمد على سلوك المواطن، ومدى التزامه بالإجراءات الاحترازية.





وتابع استشاري أول المناعة والكائنات الدقيقة، أن فيروس كورونا أصبح أقل خطورة، ولكن انتشاره له علاقة بالعوامل البشرية، موضحًا أن اللقاحات التي يتم العمل عليها في جامعة أكسفورد أثبتت نجاحها ولكنها مازالت ضمن التجربة السريرية، وسيتم تجربة اللقاحات على 10 آلاف متطوع، ويبقى الأمر لديهم، موضحًا أن فاعلية اللقاح تتأكد من قدرته على تحفيز جهاز المناعة، والأمان، وحتى يتأكد ذلك لابد أن يتم إجراء تجارب للقاح على أكبر عدد من المتطوعين من كبار السن والحوامل والمرضع وأصحاب الأمراض المزمنة.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأحد، عن خروج 623 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 20726 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 75253 حالة من ضمنهم 20726 حالة تم شفاؤها، و3343 حالة وفاة.



