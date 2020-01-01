طاهر محمد طاهر يوجه ضربة قاضية إلى بيراميدز بسبب الأهلي

الإثنين 06/يوليه/2020 - 02:32 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
تمسك طاهر محمد طاهر جناح المقاولون العرب، بقرار عدم الانصياع لجميع الإغراءات المالية المقدمة له من جانب بيراميدز للحصول على خدماته في انتقالات هذا الصيف، بعد جس نبضه في الساعات الماضية.

وحسم طاهر موقفه بعدم اللعب في مصر سوى للأهلي، كما رفض اللاعب فكرة ارتداء قميص الزمالك في وقت سابق بعد دخول القلعة البيضاء في مفاوضات لجس نبضه.



يذكر أن طاهر محمد طاهر قد شارك في 6 مباريات في الدوري هذا الموسم وتمكن من تسجيل هدف، علمًا بأنه غاب لفترة طويلة بسبب الإصابات.


وكان المقاولون العرب قد استجاب لرغبة الأهلي، بتخفيض قيمة الصفقة عن 40 مليون جنيه، وهي القيمة التي حددها مجلس الذئاب في بداية المفاوضات.

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