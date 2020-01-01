نشطاء لـ جمال عيد: المصريون الشرفاء لن يخدعهم المنافقين والخونة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 02:30 م
بوابة الفجر
من رواد السوشيال ميديا إلى جمال عيد

شن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "رواد السوشيال ميديا"، هجومًا عنيفًا على الناشط جمال عيد، لمحاولته بث وإثارة الفوضى وأعمال التخريب لهدم الدولة.

وقال رواد السوشيال ميديا: "أنت لا تكل ولا تمل في سعيك الدائم والمتواصل للتخريب والهدم وإشاعة عدم الاستقرار في البلاد".

وتساءل النشطاء: "هل يجب على الدولة السكون على محاولات المخربين من أمثالك لاستغلال مواقع التواصل الاجتماعي للتشكيك في جهود الدولة ومؤسساتها ونشر الأخبار الكاذبة وإثارة الفوضى ببث الشائعات؟".

كما تساءل رواد السوشيال ميديا: "هل ينبغي على الشرفاء والمخلصين أن يصمتوا على تلك المحاولات المغرضة؟ ألا يجب مواجهة تلك التجاوزات التي تهدد الأمن والاستقرار بالقانون.. أليست هذه دولة القانون يا أخ جمال؟".

ووجه رواد السوشيال رسائل نارية من العيار الثقيل إلى الناشط جمال عيد: "المصريين الشرفاء الواعين لن يخدعهم الكذابين والمنافقين والخونة الذين يقتاتون على التمويلات الخارجية المشبوهة".

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