افتح القوس وزود هدير الهادي.. القبض على فتاة تيك توك جديدة بتهمة التحريض على الفسق وخدش الحياء





هدير الهادي ، تواصل أجهزة الأمن المصرية من ملاحقة فتيات التيك توك اللاتي يقمن ببث محتوى خادش للحياء ومحرض على الفسق والفجور، بما يتنافى مع قيم وعادات المجتمع المصري، إضافة إلى استقطاب الزبائن من خلال عرض أجسادهن على هذه المنصة التي باتت وقرًا للأفعال المشينة الفاضحة.





هدير الهادي مطلوبة





وتصدرت هدير الهادي فتاة تيك توك مؤشرات البحث على جوجل عقب انتشار فيديوهات ومقاطع خادشة للحياة ومحرضة على الفسق على حساباتها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على غرار من سبقوها أمثال سما المصري وحنين حسام ومنار سامي وغيرهن، ممن سعوا وراء الشهرة وتحقيق المال في نظير سمعتهن وعلى حساب قيم المجتمع الأصيلة.





فيديوهات هدير الهادي





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لفتاة تيك توك هدير الهادي لتلحق بزميلاتها من ضحوا بكرامتهن وسمعتهن نظير إقامة علاقات محرمة عبر مواقع التواصل وتكوين صداقات وصلت لحد استقطاب الزبائن وممارسة البغاء مقابل مبالغ مالية كبيرة.





القبض على هدير الهادي





وعلى الفور، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على هدير الهادي بعد تقنين الأوضاع ليتم ضبطها بمنطقة حدائق أكتوبر، وتوجيه تهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء على تطبيق "تيك توك" الذي أصبح منصة لاستقطاب الزبائن.





التهم المنسوبة لفتاة تيك توك هدير الهادي





واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية قبل وأثناء ضبط فتاة تيك توك هدير الهادي وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، في التهمة المنسوبة إليها على غرار ما حدث للفتيات اللاتي تم القبض عليهن منذ أيام قليلة.





هدير الهادي ومنار سامي





وكانت نيابة مركز كفر شكر بالقليوبية قررت حبس فتاة تيك توك منار سامي وأسرتها ٤ أيام على ذمة التحقيق، في اتهام والدها وشقيقها وشقيقتها بالتعدي على السلطات والتشاجر مع أفراد التأمين والحراسة بمحكمة كفر شكر خلال جلسة تجديد حبس المتهمة في إتهامها بالتحريض على الفسق، في نفس الواقعة التي ضبطت على إثراها هدير الهادي الفتاة الجديدة.





مصير هدير الهادي





وتنتظر هدير الهادي مصير قاسي تستحقه مثلما أودعت منار سامي بسجن قها لتنفيذ قرار قاضي المعارضات بمحكمة كفر شكر بتجديد حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات خادشة للحياء بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور، لتختلف الفتيات والقضايا واحدة وأعملهن المشينة المخجلة واحدة.





هدير الهادي والتحريض على الفجور





وتعد هدير الهادي هي أحدث فتاة تيك توك تم القبض عليها وضبطها في مقر إقامتها بعد تقنين الأوضاع من قبل الأجهزة الأمنية، عقب تداول فيديوهات خادشة للحياء ومليئة بالعري والتحريض على الفسق، لتقرر الحكومة المصرية، تنظيف هذه القذارة واقتصاصها من مجتمعنا الأصيل الذي ينبذ كل ما هو مسيء ومضلل.





افتح القوس وزود هدير الهادي.. القبض على فتاة تيك توك جديدة بتهمة التحريض على الفسق وخدش الحياء





