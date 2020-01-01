أمريكا تتعرض لمشكلة خطيرة بسبب إصابات فيروس كورونا
أكد رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، ستيفن هان، اليوم الاثنين، الارتفاع السريع في حالات الإصابة بكورونا "مشكلة خطيرة".
وشدد ستيفن هان، في حديث لشبكة "سي.إن.إن"
الأمريكية، على اتخاذ خطوات عاجلة والالتزام بإرشادات
السلامة لوقف تفشي فيروس كورونا الكبير في الولايات المتحدة.
وقد قال رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية،
إنه لا يستطيع التنبؤ بموعد الحصول على لقاح كورونا، وذلك ردا على مزاعم الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب بأن اللقاحات ضد الوباء ستكون جاهزة قبل نهاية العام الحالي بوقت طويل.
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