خبير عسكري لــ"الفجر": دور الأمم المتحدة في التعامل مع أزمة اليمن سلبي.. وهذه أسباب تعطيل اتفاق الرياض

أكد الخبير العسكري اليمني صالح مثنى أن اتفاق الرياض وقع ولكن لن ينفذ لأن الاخوان المسلمين مسيطرين على الرئيس هادي، واقامو الحرب في شقره على عدن وأهلها.









وأضاف مثني في تصريحات خاصة لــ "الفجر"، بأنهم يريدون بأن يشغلون المجلس الانتقالي في حروب معهم ومع الحوثي،ويتنازلون ويسلمون سلاح التحالف والجبهات للحوثي ويتجهون عدن لنشر الجماعات الارهابيه والفوضى ولايريدون تنفيذ اتفاق الرياض لانهم يفقدو مصالحهم.









كما أشار إلى أن دور الأمم المتحدة سلبي، ومارتن وغريفت لايريد الحل لان مصلحته غير ذلك، كما أن الأمم المتحده عاجزه عن تنفيذ اتفاق استوكهلم فما المنتظر منها.













وحول حل الأزمة اليمنية قال إن الحل هو بيد اليمنيين أنفسهم، التخلص من حكومت الفساد،والاعتراف بأن الوحده فشلت ،والجلوس على طاوله واحدة، مؤكداً بأن حزب الاصلاح هو رأس الفساد في اليمن، فبعد الوحدة قام بالإغتيالات للكوادر الجنوبية في صنعاء، والآن يخون التحالف والشعب اليمني ويسلم سلاح التحالف والجبهات للحوثي، وفي الجنوب قام بتدمير النخب والأحزمه الأمنيه في حضرموت وشبوه وابين وغيرها من المناطق المحرره، ودعم الخلايا الارهابية في كل المناطق بالاموال التركيه والقطريه.









كما أكد أن اتفاق الرياض لن ينفذ إلا بتشكيل حكومة جديد تاخذ على عاتقها حل كل الامور العالقة، كما أن الأزمة اليمنية لن تحل إلا بالاعتراف بفشل الوحدة اليمنية والجلوس على طاولة حوار واحدة وتحكيم العقل ، وكفانا حروب واقتتال.









وحول الدور الإيراني في اليمن قال إن إيران موجوده في العراق ولبنان وسوريا واليمن وتريد تهيمن عبر وكلائها في المنطقه وتريد نشر التشيع، ولها اطماع في اليمن، وتريد الاستيلاء على المنافذ البحريه وطرق التجارة العالمية.









وتابع حديثه قائلاً إن القضية الجنوبية حاضرة في كل المحافل الدولية الجنوب لها مقعدها في الأمم المتحده والجامعة العربية وميثاق الامم المتحده يعطينا الحق في فك الارتباط بعد حرب 94 .