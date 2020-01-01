موعد وصول فايلر إلى القاهرة وقيادة مران الأهلي

الإثنين 06/يوليه/2020 - 01:53 م
فايلر
فايلر
علي نبوي
يصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهرة في تمام الساعة الثامنة و١٥ دقيقة من مساء اليوم الاثنين.

وكان المدرب السويسري قد سافر إلى سويسرا حيث قضى هناك إجازة أسرية، قبل العودة لقيادة مران الفريق الأحمر.

وقام المدرب السويسري بتغيير موعد وصوله حيث تم تغيير رحلته ليصل عبر الخطوط الفرنسية.

ومن المقرر أن يقود فايلر مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غدًا الثلاثاء عقب عودته من سويسرا.

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق تجديد تعاقده مع المدرب السويسري لمدة موسم بعد النتائج المميزة التي حققها مع الفريق الأحمر هذا الموسم.

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