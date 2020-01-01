بعد رحيلها.. أحمد السعدني لـ رجاء الجداوي: "بحبك "

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نشر الفنان أحمد السعدني صورة له مع الفنانة رجاء الجداوي وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" ليودعها بعد رحيلها عن عالمنا أمس.



وعلق " السعدني" علي الصورة بكلمة واحدة معبراً بيها عن مدي حبه لها وتأثرة برحيلها قائلاً :"بحبك "، حيث ظهر في الصورة وهو يقبل يدها.



علي الجانب الآخر نعي كل نجوم الوسط الفني الفنانه رجاء ال داوي بنبرة تملأوها الحزن، وبالكلمات الصادقه التي تعبر عن حبهم لها، وقدمو واجب العزاء لإبنتها.



يشار إلي أن العمر الحقيقي للفنانة رجاء الجداوي السادسة والثمانون عاماً ، وتحمل اسماً آخر لها وهو الحقيقي "نجاة علي حسن الجداوي" وليس رجاء كما هو متداول بالوسط الفني.



يذكر أن الفنانة القديرة رجاء الجداوي توفيت صباح أمس جراء مضاعفات فيروس كوورنا المستجد، بعد 43 يومًا قضتها فى العزل الصحى بالإسماعيلية ،ورحلت الجداوي، عن عمر ناهز الـ 82 عامًا بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد وتم دفن جثمانها بالقاهرة بواسطة الطب الوقائي رجاء الجداوي جراء مضاعفات.