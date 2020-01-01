مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة نجم الدوري الإيطالي

الإثنين 06/يوليه/2020 - 01:49 م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
أحمد عصام
اقترب مسئولو فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من حسم صفقة نجم الدوري الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم القادم. 

وأشارت تقارير إنجليزية حسب "‏Independent"، إن من المتوقع حصول نابولب على 70مليون يورو مقابل كاليدو كوليبالي هدف مانشستر سيتي، بدلاً من 100مليون التي كانوا يتوقعونها قبل بضعة أشهر. 

وطلب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي ضرورة التعاقد مع كوليبالي لتدعيم الخط الدفاعي، حيث أن الفريق عانى هذا الموسم من كثرة الغيابات في هذا المركز. 

وسوف يدخل مانشستر سيتي سوق الانتقالات الصيفية بالكثير من المال لتدعيم خط الدفاع، وأيضاً للتعاقد مع بديل ليروى ساني الذي رحل لنادي بايرن ميونيخ.

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