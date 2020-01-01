"الأطباء العرب" يدشن مشروع الأضاحي في 5 دول

دشنت لجنة الإغاثة والطوارئ التابعة لاتحاد الأطباء العرب، مشروع الأضاحي لهذا العام، تحت شعار "مكافحة الجوع وسوء التغذية"، لصالح الفقراء واللاجئين والنازحين في عدد من الدول والأفريقية والآسيوية.





وأعلنت لجنة الإغاثة والطوارئ في بيان أصدرته اليوم الاثنين، عن تنفيذ مشروع الأضاحي لهذا العام في دول مصر والصومال واليمن وبنجلاديش وفلسطين، علاوة على مخيمات اللاجئين في بورما والنازحين السوريين داخل الأراضي السورية.





وقدر البيان عدد المستفيدين من توزيع لحوم الأضاحى في 15 دولة أفريقية وأسيوية خلال الأعوام السابقة نحو مليون مستفيد.





ومن جانبه قال الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب إن مشروع الأضاحي، هو أحد مشروعات الإغاثة الغذائية الموسمية التي تنفذها لجنة الإغاثة بهدف مكافحة الجوع وأمراض سوء التغذيةـ، والتخفيف من معاناة اللاجئين والنازحين.





كما حذرت منظمة الصحة العالمية من مخاطر سوء التغذية، خاصة للطفل، خصوصا في الوقت الحالى.





وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن أمراض سوء التغذية تمثل العامل الأكبر ضمن الأسباب المؤدية إلى وفاة الأطفال خاصة فى الأماكن الفقيرة حيث تزيد أمراض سوء التغذية عند كثير من الأمهات، ما يترتب عليه أطفال هزيلة عرضة لأمراض خطيرة.





ويقدر معدل الوفيات الناجمة عن سوء التغذية بنحو 58% من إجمالي معدل الوفيات على مستوى العالم.





ويذكر أن مصطلح "سوء التغذية" يشير إلى الاستهلاك غير الكافي أو الزائدِ من المكونات الغذائية والتي تسفر عن ظهور بعض من اضطرابات التغذية المختلفة، ويزيد سوء التغذية من حالات الوفاة والإصابة بالأمراض المعدية والخطيرة.



