التفاصيل الكاملة لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية

الإثنين 06/يوليه/2020 - 01:44 م
القطار
القطار
ياسمين مبروك
في ظل مطالبة وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، بتكثيف الجهود الخاصة بالأعمال التنفيذية الخاصة بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، للمساهمة في نقل حركة الموظفين في أقل زمن رحلة لاتصاله بالخط الثالث لمترو الأنفاق.

وترصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مشروع المونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.

مونوريل العاصمة الإدارية 
يعتبر أول مونوريل في مصر، يبدأ من مدينة نصر إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يصل طوله لـ52 كم.

وهو عبارة قطار مكهرب يسير على خط حديدي قضبانه تكون على مسار علوى.

بينما المسار العلوى الذى يسير عليه المونوريل عبارة عن كوبرى ممتد لا يتضمن أى تقاطعات مرورية.

شركات التنفيذ
تعاقدت الحكومة مع تحالف يضم شركات بومباردييه وأوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب لتنفيذ المشروع.

وكذلك، اتفقت الحكومة مع نفس التحالف المنفذ للمشروع لإدارته وتشغيله عقب إنهاء تنفيذه لمدة 30 عام.

محطات القطار
ويضم قطار العاصمة الإدارية 22 محطة، وهى (الاستاد – هشام بركات – نورى خطاب – الحى السابع – ذاكر حسين – المنطقة الحرة – المشير طنطاوى – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوى – حى النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائرى الأوسطى – محمد بن زايد – الدائرى الإقليمى – فندق الماسة – حى الوزارات – العاصمة الإدارية).

مميزاته
ويسهم المشروع في الإسراع بتنمية العاصمة الإدارية ومدينة القاهرة الجديدة، وكذلك نقل حركة الموظفين والمترددين من القاهرة والجيزة في أقل زمن رحلة لاتصاله بالخط الثالث لمترو الأنفاق.

وكان وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، طالب بضرورة تكثيف الجهود الخاصة بالأعمال التنفيذية الخاصة بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك سرعة الانتهاء من الإجراءات التمويلية كافة، الخاصة بتطوير انظمة الخط الأول للمترو مع شركاء التنمية الدوليين من المؤسسات والبنوك الدولية العالمية خاصة وأن الوزارة تسيير في اتجاهين في هذا المجال الأول هو تنفيذ مشروعات جديدة للمترو والثاني تحديث وتطوير الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع مع رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الهيئة.

ولفت إلى أنه تم التخطيط لتنفيذ مشروعات مترو الأنفاق بإجمالي 22 مشروعا وبإجمالي تكلفة 512 مليار جنيه حتى عام 2024، وتم الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات بإجمالي تكلفة 33.1 مليار جنيه وجارٍ تنفيذ عدد 6 مشروعات بإجمالي تكلفة 228.5 مليار جنيه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة النقل مونوريل العاصمه مشروعات مترو الانفاق النقل اخر الاخبار

أخبار تهمك

غضب داخل ريال مدريد بسبب التحكيم

منذ 34 دقيقة

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ حوالي 22 ساعة

فايلر يصطدم بالأهلي بسبب أزارو

منذ أقل من ساعة

آخر رسالة للراحلة رجاء الجداوي للمستشار تركي آل الشيخ والمنتج حمادة إسماعيل (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

العليمة لمواجهة كورونا توجه تحذيرا للأمهات بشأن حماية أطفالهم

منذ حوالي 5 ساعات

مكافحة كورونا تكشف معلومات جديدة عن فترة الذروة في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

منذ يومين

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ حوالي 11 ساعة

الطاعون الدبلي.. 8 معلومات عن الوباء الجديد بالصين

منذ ساعتين و 19 دقيقة

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ ساعة

الزمالك يتلقى صدمة قوية بشأن ضم نجم فلسطين

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

وزيرا الإسكان والنقل يستعرضان التقييم الفنى والمالى لـ"مونوريل" العاصمة الإدارية

"ربط العاصمة الإدارية بقلب القاهرة.. وتصل سعته لمليون راكب".. مشروع "مونوريل" في 13 معلومة

"مدبولي" يشهد اتفاقية تصميم وإنشاء خطي مونوريل العاصمة الجديدة

معلومات هامة بشأن قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر

الحكومة تنفي تنفيذ مشروع "المونوريل" بتكلفة باهظة

بعد تكذيب الوزراء للشائعات.. كل ما تريد معرفته عن مشروعات 'المونوريل' في مصر (خرائط)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:07 م

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

04:08 م

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

01:57 ص

غضب داخل ريال مدريد بسبب التحكيم

01:33 م

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

02:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»