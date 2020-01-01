التفاصيل الكاملة لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية

في ظل مطالبة وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، بتكثيف الجهود الخاصة بالأعمال التنفيذية الخاصة بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، للمساهمة في نقل حركة الموظفين في أقل زمن رحلة لاتصاله بالخط الثالث لمترو الأنفاق.





وترصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مشروع المونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.





مونوريل العاصمة الإدارية

يعتبر أول مونوريل في مصر، يبدأ من مدينة نصر إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يصل طوله لـ52 كم.





وهو عبارة قطار مكهرب يسير على خط حديدي قضبانه تكون على مسار علوى.





بينما المسار العلوى الذى يسير عليه المونوريل عبارة عن كوبرى ممتد لا يتضمن أى تقاطعات مرورية.





شركات التنفيذ

تعاقدت الحكومة مع تحالف يضم شركات بومباردييه وأوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب لتنفيذ المشروع.





وكذلك، اتفقت الحكومة مع نفس التحالف المنفذ للمشروع لإدارته وتشغيله عقب إنهاء تنفيذه لمدة 30 عام.





محطات القطار

ويضم قطار العاصمة الإدارية 22 محطة، وهى (الاستاد – هشام بركات – نورى خطاب – الحى السابع – ذاكر حسين – المنطقة الحرة – المشير طنطاوى – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوى – حى النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائرى الأوسطى – محمد بن زايد – الدائرى الإقليمى – فندق الماسة – حى الوزارات – العاصمة الإدارية).





مميزاته

ويسهم المشروع في الإسراع بتنمية العاصمة الإدارية ومدينة القاهرة الجديدة، وكذلك نقل حركة الموظفين والمترددين من القاهرة والجيزة في أقل زمن رحلة لاتصاله بالخط الثالث لمترو الأنفاق.





وكان وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، طالب بضرورة تكثيف الجهود الخاصة بالأعمال التنفيذية الخاصة بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك سرعة الانتهاء من الإجراءات التمويلية كافة، الخاصة بتطوير انظمة الخط الأول للمترو مع شركاء التنمية الدوليين من المؤسسات والبنوك الدولية العالمية خاصة وأن الوزارة تسيير في اتجاهين في هذا المجال الأول هو تنفيذ مشروعات جديدة للمترو والثاني تحديث وتطوير الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق.





وجاء ذلك خلال اجتماع موسع مع رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الهيئة.



