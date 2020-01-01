الصين تتهم بريطانيا بالتدخل المفرط في شئون هونج كونج

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اتهم سفير الصين لدى لندن بريطانيا، اليوم الاثنين، بالتدخل الجسيم وبإبداء ملاحظات غير مسؤولة منذ أن أدخلت بكين تشريعات أمنية جديدة في المستعمرة البريطانية السابقة في هونج كونج، وفقا لما أورته وكالة "رويترز".



وقالت بريطانيا، إن فرض الصين لقانون أمني على هونج كونج يعد انتهاكًا "واضحًا وخطيرًا" للإعلان المشترك لعام 1984 وأن لندن ستقدم لحوالي 3 ملايين من سكان المستعمرة السابقة طريقًا للحصول على الجنسية البريطانية.



وقال السفير ليو شياو مينغ للصحفيين في مؤتمر إعلامي عبر الإنترنت، إن "حكومة المملكة المتحدة تواصل الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة بشأن شؤون هونج كونج"، قائلا إنها وجهت اتهامات لا مبرر لها بشأن قانون الأمن.



وحول عرض بريطانيا منح حاملي جوازات السفر البريطانية الوطنية لما وراء البحار (BNO) في هونغ كونغ طريقا للحصول على الجنسية البريطانية، قال: "إن هذه الخطوة تشكل تدخلا جسيما في الشؤون الداخلية للصين".



على الرغم من أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يصف نفسه بأنه "صيني"، فقد تحدث أيضًا عن ضرورة "التمسك بأصدقائنا في هونغ كونغ"، مما يوتر العلاقات مع بكين.



كما شدد لهجته بشأن قرار مؤقت بالسماح لشركة هواوي الصينية بالمشاركة في تطوير البنية التحتية 5G في بريطانيا، قائلًا إنه سيحمي البنية التحتية الحيوية من "البائعين الحكوميين المعادين".





وقد واجه جونسون ضغوطا شديدة من الولايات المتحدة وبعض المشرعين البريطانيين لحظر شركة تصنيع معدات الاتصالات لأسباب أمنية.



لكن أوضح شياو مينغ إنه على الرغم من أنه يريد علاقات ودية مع بريطانيا، إلا أنه ستكون هناك عواقب إذا عاملت بريطانيا الصين بعين الشك في اتخاذ قرارها، قائلا "نريد أن نكون صديقين. نريد أن نكون شريكين. ولكن إذا كنت تريد أن تجعل الصين دولة معادية، فسيتعين عليك تحمل العواقب”.



