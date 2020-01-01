بعد حظر تيك توك.. إنستجرام تختبر أداة Reels في الهند

الإثنين 06/يوليه/2020 - 01:32 م
بوابة الفجر
حظرت الحكومة الهندية مؤخرًا الوصول إلى 59 تطبيقًا صينيًا في البلاد، وتشمل هذه التطبيقات تيك توك - TikTok و WeChat و ShareIt وغيرها من التطبيقات الأخرى، ونتيجة لهذا القرار شهدت العديد من التطبيقات الهندية التي تقدم ميزات مماثلة نموًا هائلاً في الأيام القليلة الماضية.

اليوم قام تطبيق إنستجرام - Instagram المملوك لشركة فيسبوك بأختبار أداة "Reels" في الهند، حيث تمتلك الأداة الجديدى العديد من أفضل الميزات المعروفة لتطبيق تيك توك - TikTok.

وتشبه أداة Reels خدمة TikTok بدأ Instagram اختبارها في البرازيل أواخر العام الماضي، ويمكن للمستخدمين عن طريق أداة Reels الجديدة إنشاء مقاطع فيديو مدتها 15 ثانية كاملة مع موسيقى خلفية ومشاركتها مع متابعيهم، وبحسب ما ورد يمكن للمستخدمين أيضًا استعارة الموسيقى من فيديو شخص آخر، وإعادة مزج meme أو نكتة.


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