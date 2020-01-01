تراجع مبيعات السيارات الجديدة في بريطانيا خلال يونيو

الإثنين 06/يوليه/2020 - 01:36 م
بوابة الفجر
 ذكرت بيانات مبدئية لمجموعة صناعية أن عمليات تسجيل سيارات جديدة في بريطانيا تراجعت بواقع الثلث على أساس سنوي في يونيو عندما استأنف تجار سيارات كثيرون نشاطهم بعد رفع تدابير العزل العام لاحتواء مرض كوفيد-19 في تراجع بسيط عن شهور مارس وأبريل ومايو.

وقالت جمعية صناع وتجار السيارات إن نحو 145 ألف مركبة سجلت في يونيو.

وتراجعت عمليات التسجيل في مارس 44 في المئة وفي أبريل 97 في المئة وفي مايو 89 في المئة.

وأضافت الجمعية أنه منذ بداية العام حتى الآن تراجعت السوق نحو 50 في المئة عما كانت عليه خلال نفس الفترة في 2019.

ولم تستأنف كل مصانع السيارات البريطانية نشاطها وتعمل مصانع كثيرة بطاقة مقلصة مع محاولة صناع السيارات تحقيق توازن بين الطلب والعرض.

وعلى الرغم من السماح لصالات بيع السيارات باستئناف نشاطها ابتداء من أول يونيو حزيران في انجلترا اضطر التجار في ويلز واسكتلندا للانتظار حتي 22 يونيو و23 يونيو بالترتيب.



أخبار تهمك

الطاعون الدبلي.. 8 معلومات عن الوباء الجديد بالصين

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

غضب داخل ريال مدريد بسبب التحكيم

منذ 33 دقيقة

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

منذ يومين

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

منذ يوم

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ حوالي 11 ساعة

العليمة لمواجهة كورونا توجه تحذيرا للأمهات بشأن حماية أطفالهم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ أقل من ساعة

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ حوالي 22 ساعة

مكافحة كورونا تكشف معلومات جديدة عن فترة الذروة في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

آخر رسالة للراحلة رجاء الجداوي للمستشار تركي آل الشيخ والمنتج حمادة إسماعيل (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يصطدم بالأهلي بسبب أزارو

منذ أقل من ساعة

الزمالك يتلقى صدمة قوية بشأن ضم نجم فلسطين

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:07 م

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

04:08 م

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

01:57 ص

غضب داخل ريال مدريد بسبب التحكيم

01:33 م

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

02:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»