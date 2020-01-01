وليد سليمان يكشف حقيقة أزمته مع الشناوي حول شارة القيادة

نفى وليد سليمان نجم الأهلي، حقيقة طلبه الحصول على شارة القيادة من الحارس محمد الشناوي، بعد رحيل الثلاثي شريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي بنهاية الموسم الجاري.





وقال وليد سليمان في تصريحات تلفزيونية لقناة ناديه: "لم يحدث أنني طلبت شارة القيادة، مستحيل هذا الأمر ولن أطلبها، فهناك نظام في الأهلي ولا أحد يقدر على تخطيه وعدم الالتزام به، هدفنا جميعا مصلحة الكيان وهناك مساحة يمنحها اللاعبون الكبار للصغار للحديث، والتوجيه ليس مرتبطا بالشارة لكنه يرتبط بمصلحة الفريق، وهذا الأمر منذ فترات طويلة".





وأضاف: "الأهلي هرم مصر الرابع، ولا يقل عن أهرامات الجيزة، لدينا قيم ومبادئ وتقاليد يعلمها من تواجد ولعب بالنادي، ومن يغضب من هذا الحديث لا يعرف ذلك أو يريد أن يغير التاريخ، أي لاعب يتمنى إنهاء مشواره في الأهلي، الأهلي مثل النسب والشرف يضيف لأي شخص".



