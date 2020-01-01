وليد سليمان يكشف حقيقة أزمته مع الشناوي حول شارة القيادة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 01:36 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
نفى وليد سليمان نجم الأهلي، حقيقة طلبه الحصول على شارة القيادة من الحارس محمد الشناوي، بعد رحيل الثلاثي شريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي بنهاية الموسم الجاري.

وقال وليد سليمان في تصريحات تلفزيونية لقناة ناديه: "لم يحدث أنني طلبت شارة القيادة، مستحيل هذا الأمر ولن أطلبها، فهناك نظام في الأهلي ولا أحد يقدر على تخطيه وعدم الالتزام به، هدفنا جميعا مصلحة الكيان وهناك مساحة يمنحها اللاعبون الكبار للصغار للحديث، والتوجيه ليس مرتبطا بالشارة لكنه يرتبط بمصلحة الفريق، وهذا الأمر منذ فترات طويلة".

وأضاف: "الأهلي هرم مصر الرابع، ولا يقل عن أهرامات الجيزة، لدينا قيم ومبادئ وتقاليد يعلمها من تواجد ولعب بالنادي، ومن يغضب من هذا الحديث لا يعرف ذلك أو يريد أن يغير التاريخ، أي لاعب يتمنى إنهاء مشواره في الأهلي، الأهلي مثل النسب والشرف يضيف لأي شخص".

وأكد: "أعتز بلقب خاتم سليمان الأهلي، وأتمنى دائما أن أكون عند حسن ظن الجمهور وتقديم الأفضل دائما، التجديد للاهلي دون شروط أمر طبيعي فهو بيتي ولا يمكن أن أشترط على النادي، الانتماء للأهلي يمثل لنا الكثير".

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