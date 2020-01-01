كارمن لبس تروج لمسلسلها "رصيف الغرباء"

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نشرت الفنانة كارمن لبس، صور لها من كواليس مسلسل" رصيف الغرباء" وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" .





وعلقت "كارمن" قاصدة تشويق الجمهور والترويج لمسلسلها قائلة :" قريباً علي قناة" ل بي س لبنان" رصيف_الغرباء ،كارمن_لبس carmenlebbos carmen_lebbos".



تدور أحداث المسلسل في أول خمس حلقات في العام 1945، أما الباقية فهي بين 1965 و 1970، وتشمل أكثر من قصة تتناول أغلبها قالب يبرز العادات والتقاليد اللبنانية المستوحاة من واقع المجتمع، وصراع العائلات على النفوذ والسلطة.



ويشارك في المسلسل كاركن لبس روبير فرنجية عمار شلق رهف عبدالله وداد جبور خالد السيد ﺇﺧﺮاﺝ: إيلي س،وهو من إخراج معلوف (مخرج) ﺗﺄﻟﻴﻒ: طوني شمعون (مؤلف).