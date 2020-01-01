"الفجر الفني" ينشر تفاصيل استئناف تصوير "زنزانة٧"

الإثنين 06/يوليه/2020 - 01:34 م
بوابة الفجر
يارا أحمد

يستأنف فريق عمل 'زنزانة٧' تصوير أحداث الفيلم بعد انقطاع التصوير فترة طويلة ووصلت النجمة اللبنانية مايا نصري، من بيروت لاستئناف التصوير لمدة خمس ايام وذلك باحدي الفنادق الكبري بمنطقة ٦اكتوبر.

ويجسد الفنان أحمد زاهر دور شاب يتعرض لأزمة و يدخل السجن، كذلك يجسد الفنان نضال الشافعى شخصية "منصور"، والذى يدخل السجن أيضا على هامش إحدى القضايا، ومع مرور الأحداث، يلتقى المسجونان داخل "زنزانة 7"، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما.

فيلم "زنزانة 7"، من بطولة أحمد زاهر ومايا نصرى ونضال الشافعي وإيهاب فهمى ومنة فضالى وأحمد التهامى وعدد آخر من الفنانين الشباب ومن المنتظر طرحه بدور العرض السينمائى فى عيد الأضحى المقبل.

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