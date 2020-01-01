محافظ بورسعيد: أصبحنا نستقبل مرضى من خارج الإقليم لعلاجهم

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن حجم الاستثمارات التي تمت في المحافظة خلال 6 سنوات 400 مليار جنيه، ويعد مشروع تطوير شرق بورسعيد من أهم المشروعات التي تم تنفيذها.





وأشار "الغضبان"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "صباح مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الإثنين، إلى أنه تم تنفيذ أكبر منطقة حرة لوجيستية على مساحة 30 كيلو متر مربع، موضحا أن بورسعيد أول محافظة رقمية، ويقدم للمواطن 47 خدمة من خلال تطبيقات الهاتف في مختلف المجالات.





وأوضح أنه تم تسجيل أكثر من 650 ألف مواطن ومواطنة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، كاشفا أن المحافظة أصبحت تستقبل مرضى من خارج المحافظة لتقديم العلاج لهم، منوها بأن نسبة التشافي من فيروس كورونا في المحافظة مرتفعة بسبب قوة النظام الصحي في بورسعيد.





تبدأ محافظة بورسعيد الأسبوع المقبل، إجراء قرعة الاستحقاق للدفعة الأولى من المستحقين لوحدات الإسكان الاجتماعي لعدد ١٣٦ عمارة تم الانتهاء من توصيل مرافقها، فيما يتم تسليم باقي وحدات المشروع بإجمالي ٣٣٧ عمارة تباعا حتى أكتوبر القادم ٢٠٢٠، وذلك وفقا لتصريحات المهندس عماد البرشه مدير عام مديرية الإسكان والمرافق.





متابعة توصيل مرافق المشروع





وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم قد قام بجولة تفقدية الأسبوع الماضى بمشروع الإسكان الاجتماعى، المرحلة الثالثة، وذلك لمتابعة سير العمل فى المشروع وأعمال تنفيذ توصيل المرافق الجارية.





وتابع أعمال الحفر لتوصيل شبكات الغاز والمياه والصرف الصحى، مؤكدا أنه تم الانتهاء من حوالى ٦٥٪ من أعمال الترفيق بالمشروع.





وأوضح المحافظ خلال جولته التفقدية بأن المحافظة تحملت مليار و٧٠٠ مليون جنيه لتوصيل المرافق لمشروعات الإسكان الاجتماعى وبديل العشوائيات.





وأكد أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تدخر جهدا فى الانتهاء من تنفيذ أعمال الترفيق والتى تسير بالتوازي مع أعمال البناء، مشيرا إلى أن الترفيق يجرى على مساحة ١٢٥ فدانا لمشروع الإسكان الاجتماعى، وتتم فى تربة ذات طبيعة خاصة، وخلال جولته حرص المحافظ على تفقد وحدة سكنية بالطابق العلوى، مشيدا بالتنفيذ للوحدات السكنية والتى تقع على موقع متميز وواجهة مشرفة على الميناء والبحر.