لهذا السبب.. تجديد حبس 3 من أسرة منار سامي "فتاة تيك توك"

الإثنين 06/يوليه/2020 - 01:32 م
منار سامي
منار سامي
إيريني صفوت
أكد المحامي أشرف فرحات، أن قاضي المعارضات، بمحكمة كفر شكر في بنها، أمر بتجديد حبس "أميرة" و"أحمد"، شقيقي فتاة التيك توك "منار سامي"، ووالدها، 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة والتشاجر مع أفراد التأمين والحراسة خلال جلسة تجديد حبس "منار"، فى اتهامها بالتحريض على الفسق.

وكشفت مصادر مطلعة على تحقيقات نيابة بنها، في قضية منار سامي، المتهمة بنشر الفسق باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، أن النيابة واجهتها بالحسابات المنسوبة لها على موقعي "إنستجرام" و"التيك توك"، وأقرت المتهمة بملكيتها لهما.

مقاطع جنسية
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة إلى "الفجر" أن النيابة عثرت على 4 هواتف محمول بحوزة منار، وأحد الهواتف عليه مقاطع جنسية، لافتة إلى أن منار سامي كانت تستدرج الشباب من خلال حسابها على موقع نشر الصور "إنستجرام" وتجري معهم محادثات (شات)، ثم يتواصلون عبر موقع "التيك توك" من أجل التواصل عبر تقنية الفيديو، وبعد تطور العلاقة يلتقيان ثم يقيمان علاقات جنسية مقابل المال.

وأشارت المصادر، إلى أن محتوى هذه الفيديوهات جنسي وخادش للحياء، وعبارة عن محادثات جنسية تمت عن طريق الفيديو لاستقطاب الشباب، مقابل الحصول على المال.

وأوضحت المصادر، أنه تم ضبطها هي والشاب "عبد العزيز" الشهير بزيكا أمام الكافتيريا ببنها وبحوزتهما سلاح أبيض، و١٠٠ قرص من مخدر التامول، وفور رؤيتهما لمباحث الآداب ألقى بالسلاح بعيدًا.

وكشفت أن الشاب "زيكا" يعمل محاميا سابقا، وسبق اتهامه بقضايا آخرى، واعترف بحوزته لمخدر التامول، بقصد الاتجار، وعن السلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منار سامي فيديوهات خادشه للحياء فيديوهات خادشة بلاغ ضد منار سامي القبض على منار سامي اعترافات منار سامي

أخبار تهمك

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ ساعة

فايلر يصطدم بالأهلي بسبب أزارو

منذ أقل من ساعة

مكافحة كورونا تكشف معلومات جديدة عن فترة الذروة في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتلقى صدمة قوية بشأن ضم نجم فلسطين

منذ ساعة

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

غضب داخل ريال مدريد بسبب التحكيم

منذ 33 دقيقة

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

منذ يومين

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ حوالي 11 ساعة

الطاعون الدبلي.. 8 معلومات عن الوباء الجديد بالصين

منذ ساعتين و 19 دقيقة

العليمة لمواجهة كورونا توجه تحذيرا للأمهات بشأن حماية أطفالهم

منذ حوالي 5 ساعات

آخر رسالة للراحلة رجاء الجداوي للمستشار تركي آل الشيخ والمنتج حمادة إسماعيل (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

فيديوهات خادشة ومخدرات.. حبس منار سامي فتاة "التيك توك"

عاجل.. قرار مفاجئ من المحكمة في قضية ريناد عماد "فتاة التيك توك"

مفاجأة في الاتهامات الموجهة إلى ريناد عماد فتاة التيك توك

عاجل| اعترافات ريناد عماد أمام النيابة.. وحقيقة ظهورها بملابس المنزل

100 قرص تامول.. تفاصيل مثيرة في واقعة القبض على منار سامي

فيديوهات جنسية ومحادثات مخلة.. ننشر اعترافات منار سامي فتاة التيك توك

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:07 م

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

04:08 م

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

01:57 ص

غضب داخل ريال مدريد بسبب التحكيم

01:33 م

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

02:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»