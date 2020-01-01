تفاصيل إنتاج أول فيلم عن "شهداء ليبيا"

بارك البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الخطوات الأولى لإنتاج أكبر عمل فني عن شهداء ليبيا بعنوان فيلم "شهداء الإيمان والوطن".





وتعاونت الكنيسة مع صناع الفيلم في التوثيق والمراجعة والبحث، وعقد جلسات نقاشية لعدة شهور وسيتم الإعلان رسميا عن الفيلم والذى يجسد رحلة الشهداء،من الخطف حتى عودة الجثامين





وتشرح مطرانية سمالوط فى بيانها الصادر عنها وصناع الفيلم الآتي: إنهم "شهداء الإيمان والوطن "، لحظات فارقة في التاريخ، تم توثيقها ما بين كتب ومقالات وما بين النصب التذكارى وبانوراما الشهداء التي وضعت داخل مزارهم توثق بالصور ملحمة الشهداء من الخطف إلى الذبح، وايقونة الشهداء بالكاتدرائية التى دشنها قداسة البابا.





وكان الحلم والأمل في إنتاج "فيلم" يجسد هذه اللحظات التاريخية، فتحول الحلم لحقيقة تقترب إلى ارض الواقع، وتم كتابة السيناريو والحوار من خلال معايشة واقعية، لينتقل ل اللمسات الأخيرة بمباركة الكنيسة وترحيب قداسة البابا تواضروس الثاني، وتحت رعاية نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط الذي يواصل رحلته لمجد الشهداء من بناء الكنيسة لمباركته وتشجيعه لأى عمل يوثق لهؤلاء الشهداء، ورغم صعوبة وضخامة إنتاج العمل الدرامى لهذا الفيلم، لكن نيافته أعطى إشارة العمل وثقته أن الله سوف يكمله.



