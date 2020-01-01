تفاصيل إنتاج أول فيلم عن "شهداء ليبيا"
الإثنين 06/يوليه/2020 - 01:25 م
ماريان ناجى
بارك البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الخطوات الأولى لإنتاج أكبر عمل فني عن شهداء ليبيا بعنوان فيلم "شهداء الإيمان والوطن".
وتعاونت الكنيسة مع صناع الفيلم في التوثيق والمراجعة والبحث، وعقد جلسات نقاشية لعدة شهور وسيتم الإعلان رسميا عن الفيلم والذى يجسد رحلة الشهداء،من الخطف حتى عودة الجثامين
وتشرح مطرانية سمالوط فى بيانها الصادر عنها وصناع الفيلم الآتي: إنهم "شهداء الإيمان والوطن "، لحظات فارقة في التاريخ، تم توثيقها ما بين كتب ومقالات وما بين النصب التذكارى وبانوراما الشهداء التي وضعت داخل مزارهم توثق بالصور ملحمة الشهداء من الخطف إلى الذبح، وايقونة الشهداء بالكاتدرائية التى دشنها قداسة البابا.
وكان الحلم والأمل في إنتاج "فيلم" يجسد هذه اللحظات التاريخية، فتحول الحلم لحقيقة تقترب إلى ارض الواقع، وتم كتابة السيناريو والحوار من خلال معايشة واقعية، لينتقل ل اللمسات الأخيرة بمباركة الكنيسة وترحيب قداسة البابا تواضروس الثاني، وتحت رعاية نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط الذي يواصل رحلته لمجد الشهداء من بناء الكنيسة لمباركته وتشجيعه لأى عمل يوثق لهؤلاء الشهداء، ورغم صعوبة وضخامة إنتاج العمل الدرامى لهذا الفيلم، لكن نيافته أعطى إشارة العمل وثقته أن الله سوف يكمله.
تطورات أزمة كورونا بمصر
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 623 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 20726 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.
وقال مستشار وزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر مستشار وزير أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 75253 حالة من ضمنهم 20726 حالة تم شفاؤها، و3343 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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