الأرصاد تعلن موعد انكسار درجة الحرارة.. وتحذر من هذه الظاهرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليوم الإثنين، عن طقس الـ72 ساعة المقبلة، حيث تشهد البلاد انكسار في درجات الحرارة وتعود إلى معدلها الطبيعي بدأ من اليوم، ومحذرة من وجود شبورة غائمة علي بعض المناطق صباحا في تلك الفترة.





وأكدت الهيئة في بيان صحفي، أن البلاد تشهد طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الغربية.





أشارت الهيئة الي أن شمال وجنوب الصعيد يشهد طقس شديد الحرارة.





وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.





وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية اليوم، والتي تتمثل في الرياح نشطة على السواحل الشمالية الشرقية، ونشطة مثيرة للأتربة على بعض المناطق على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.





أما غدا فتشهد البلاد انخفاضا ملحوظا، ويكون حار على القاهرة الكبرى، ومائل الحرارة على الوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية، بينما طقس شديد الحرارة على جنوب وشمال الصعيد.





وتكون أبرز الظواهر الجوية غدا وتتمثل في شبورة غائمة على معظم المناطق ورياح معتدلة تنشط على القاهرة أحيانا، كما تكون الرياح نشطة على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.





وتتوقع الهيئة أن يسود البلاد يوم الخميس طقس مائل الحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدل علي السواحل الشمالية، وشديد الحرارة علي جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال الصعيد، فيما يكون طقس حار علي جنوب الصعيد.





وتتمثل أبرز الظواهر الجوية يوم الخميس فش بورة غائمة علي معظم المناطق مصحوبة برياح معتدلة تنشط أحيانا علي القاهرة الكبرى.





اما عن درجات الحرارة المتوقعة خلال 72 ساعة.





سجلت درجات الحرارة يوم الثلاثاء، بالقاهرة والوجه البحري العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجات، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 30 والصغرى 23 درجات، والسواحل الشمالية 29 درجة والصغرى 24 درجات، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 40 درجة والصغرى 29 درجات، وشمال الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.





وتبلغ درجات الحرارة الأربعاء، بالقاهرة والوجه البحري العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجات، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 30 والصغرى 23 درجات، والسواحل الشمالية 29 درجة والصغرى 24 درجات، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 40 درجة والصغرى 29 درجات، وشمال الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.



