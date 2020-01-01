وزيرة التخطيط: 12.5 تريليون دولار خسائر الاقتصاد العالمى بسبب كورونا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 01:16 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي


أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا تستعرض فيه نتائج تقرير مؤشرات مدراء المشتريات لشهر يونيو 2020.

وفى هذا الإطار أشارت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى التوقعات المستقبلية لاتجاه المؤشر، موضحة أنه علي صعيد التوقعات المستقبلية، كان التفاؤل بالنشاط المستقبلي هو الأعلى في عام 2020 حتي الآن، مشيرة إلى أن الحكومة تتطلع إلي تخفيف القيود الناتجة عن أزمة كورونا الحالية بشكل أكبر وتشجيع سير النشاط الاقتصادي، موضحة أن الشركات قد أعربت عن أملها في أن يعيد ذلك الطلب في القطاع الخاص ويدعم زيادة الوظائف في المستقبل.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الخسائر التراكمية المتوقعة للاقتصاد العالمي، حيث قدر صندوق النقد الدولي الخسارة التراكمية التي يتكبدها الاقتصاد العالمي علي مدار العامين 2020-2021 بقيمة تقدر بحوالي 12.5 تريليون دولار بسبب أزمة التعرض لفيروس كوفيد-19.

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فيروس كوفيد-19 شهر يونيو 2020 خسائر تراكمية يتكبدها الاقتصاد العالمى تقرير مؤشرات التخطيط والتنمية الاقتصادية 2020-2021

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