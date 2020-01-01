طريقة تحضير كيكة القرفة اللذيذة (وصفة سهلة)

نقدم لكِ سيدتي طريقة تحضير كيكة القرفة اللذيذة، عن طريق اتباع وصفة سهلة وبسيطة تمكنك من تحضير كيكة لذيذة لأفراد أسرتك، عليك فقط اتباع المقادير التالية والخطوات:





المقادير

- طحين : كوب ونصف

- البيض : 2 حبة

- الزبدة : 180 جم (مكعبات)

- سكر : ثلاث أرباع الكوب

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- قرفة مطحونة : 2 ملعقة صغيرة و2 ملعقة كبيرة للتزيين

- حليب : نصف كوب





طريقة التحضير

سخني الفرن على حرارة 170 درجة.

جهزي قالب كيك مستطيل وادهنيه بالزبدة ورشة طحين.

اخفقي الزبدة مع السكر والفانيليا حتى يصبح المزيج كريمي وهش.

أضيفي البيض واخفقي حتى تمتزج المكونات.

انخلي الطحين مع البيكنج باودر والقرفة.

أضيفي مزيج الطحين لمزيج البيض والسكر والزبدة بالتناوب مع الحليب مع استمرار الخفق.

صبي المزيج في قالب الكيك المجهز وأدخليه الفرن لمدة 40 إلى 45 دقيقة أو حتى ينضج الكيك.

أخرجي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد لمدة 10 دقائق ثم قطعيه مربعات ورشي رشة قرفة على الوجه وقدميه دافئاً أو بارداً حسب الرغبة.