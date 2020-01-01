الكويت: استئناف انتاج الخام من الحقل المشترك مع السعودية

الإثنين 06/يوليه/2020 - 01:20 م
بوابة الفجر
 قالت وزارة النفط الكويتية على تويتر يوم الاثنين إن إنتاج الخام استؤنف أوائل يوليو في حقل الوفرة النفطي، المشترك بين الكويت والسعودية، بعد توقف لخمس سنوات.

يقع حقلا الوفرة والخفجي في المنطقة المحايدة المقسومة على الحدود بين البلدين.

كانت شيفرون العربية السعودية التي تشغل حقل الوفرة بالاشتراك مع الشركة الكويتية لنفط الخليج قالت في بيان في يونيو حزيران إن الشركتين تستعدان لاستئناف العمليات.

وقال عبد الله الشمري نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في شركة نفط الخليج الكويتية، التي تدير الحقل، لرويترز في يونيو حزيران إن الإنتاج الأولي للوفرة من المتوقع أن يبلغ عشرة آلاف برميل يوميا وصولا إلى 70 ألف برميل يوميا في نهاية أغسطس آب ثم 145 ألف برميل يوميا بنهاية 2020.

وأضافت الوزارة أن الإنتاج عاد أيضا بحقل مشترك آخر، هو حقل الخفجي، من أول يوليو تموز، بعد توقف لشهر واحد.

وقال الشمري إن إنتاج الخفجي من المتوقع أن يبلغ حوالي 80 ألف برميل يوميا في أول يوليو تموز، ثم يصل إلى 100 ألف برميل يوميا بعد شهرين من تشغيله.

وتابع أن من المتوقع أن يصل إنتاج الحقل إلى 175 ألف برميل يوميا بنهاية السنة.


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