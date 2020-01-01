انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

الإثنين 06/يوليه/2020 - 01:07 م
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
عبدالرحمن صلاح
قالت مصادر: إن الحكومة تدرس الفتح التدريجي للشواطئ خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع انخفاض معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد (covid 19).

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، يدرس فتح الشواطئ اعتبارًا من أول اغسطس 2019 وبحد أقصى منتصف أغسطس، وذلك تخفيفًا على المواطنين الراغبين في الاستمتاع بالصيف وقضاء عطلة نهاية العام.

وأوضحت المصادر، أن الحكومة تشترط استمرار تراجع معدل الإصابات والوفيات، للإعلان عن فتح الشواطئ خلال الفترة المقبلة، حرصًا على صحة المواطنين، وللحد من انتشار العدوى.

يُذكر أنه مع تراجع الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا، ناشد العديد من المواطنين، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، فتح الشواطئ خلال الفترة المقبلة.

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