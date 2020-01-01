فتحي الجندي يكشف لـ"الفجر الفني" أسباب تأجيل تصوير مسلسل "للسيدات فقط"

الإثنين 06/يوليه/2020 - 01:06 م
بوابة الفجر
هبه أحمد

قال السينارست فتحي الجندي، إن الشركة المنتجة لمسلسل "للسيدات فقط" قررت تأجيل تصويره حاليًا.

وأوضح فتحي الجندي في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" عن سبب التأجيل قائلاً :"تأجيل للسيدات فقط بسبب انشغال الشركة المنتجة بمسلسل آخر وفيلم".

وكان فتحي الجندي قد صرح لنا في في وقت سابق بأنه لم يتم التوقيع مع أي بطلة، من بطلات العمل، وأن الأخبار التي انتشرت حول تعاقد بعض الفنانات لبطولة العمل غير صحيحة، قائلاً: "ولا مضينا ولا ممثلة".

وفي سياق آخر، يُشار أن آخر أعمال المخرج فتحي الجندي الدرامية مسلسل" يا أنا يا جدو" الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عادل الأعصر، بطولة أحمد بدير، سارة سلامة، مدحت تيخا، رنا سماحة، طارق صبري، ندى بهجت.

أخبار تهمك

مكافحة كورونا تكشف معلومات جديدة عن فترة الذروة في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يكشف حقيقة ضم رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ 39 دقيقة

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

آخر رسالة للراحلة رجاء الجداوي للمستشار تركي آل الشيخ والمنتج حمادة إسماعيل (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

جوهرة برشلونة يدخل تاريخ النادي

منذ ساعتين

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

إشادة بمستوى مدافع ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو

منذ ساعة و 25 دقيقة

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يتلقى صدمة قوية بشأن ضم نجم فلسطين

منذ ساعة الا ربع

العليمة لمواجهة كورونا توجه تحذيرا للأمهات بشأن حماية أطفالهم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

منذ يومين

فايلر يصطدم بالأهلي بسبب أزارو

منذ 33 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:07 م

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

04:08 م

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

01:57 ص

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

02:38 ص

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

01:12 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»