فتحي الجندي يكشف لـ"الفجر الفني" أسباب تأجيل تصوير مسلسل "للسيدات فقط"

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قال السينارست فتحي الجندي، إن الشركة المنتجة لمسلسل "للسيدات فقط" قررت تأجيل تصويره حاليًا.



وأوضح فتحي الجندي في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" عن سبب التأجيل قائلاً :"تأجيل للسيدات فقط بسبب انشغال الشركة المنتجة بمسلسل آخر وفيلم".



وكان فتحي الجندي قد صرح لنا في في وقت سابق بأنه لم يتم التوقيع مع أي بطلة، من بطلات العمل، وأن الأخبار التي انتشرت حول تعاقد بعض الفنانات لبطولة العمل غير صحيحة، قائلاً: "ولا مضينا ولا ممثلة".



وفي سياق آخر، يُشار أن آخر أعمال المخرج فتحي الجندي الدرامية مسلسل" يا أنا يا جدو" الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عادل الأعصر، بطولة أحمد بدير، سارة سلامة، مدحت تيخا، رنا سماحة، طارق صبري، ندى بهجت.