الزمالك يتلقى صدمة قوية بشأن ضم نجم فلسطين

الإثنين 06/يوليه/2020 - 01:01 م
الزمالك
الزمالك
حسام مجدي
أظهر نادي الزمالك رغبة كبيرة في التعاقد مع الفلسطيني محمود وادي نجم نادي المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد محمد الخولي نائب رئيس نادي المصري أن النادي لم يتلقى أي عرض رسمي من الزمالك لضم وادي في الصيف بالاضافه إلى وجود شرط جزائي ضخم في عقد اللاعب.

وقال محمد الخولي في تصريحات تليفزيونية: " بيراميدز تحدث بشكل ودي فقط، وسنقبل أي عرض في حالة دفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد اللاعب والبالغ 50 مليون جنيه".

وتابع: " الزمالك لم يفاوضنا من أجل التعاقد مع محمود وادي على الإطلاق ولم يحدث أي مفاوضات سواء بشكل ودي أو رسمي ، هناك حديث بشكل ودي فقط تم من جانب بيراميدز، لكنه لم يطلب الحصول على خدمات اللاعب بشكل رسمي".

وأختتم محمد الخولي حديثه قائلا: "لا يوجد أي تفاوض من أي طرف مع كريم العراقي للحصول على خدماته في الصيف المقبل".

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