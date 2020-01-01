باحث اقتصادي: تركيا مقبلة على مرحلة إفلاس بسبب أردوغان

الإثنين 06/يوليه/2020 - 12:59 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أحمد سمير زكريا، الخبير والباحث الاقتصادي، إن ثلث الشعب التركي عاطل، بسبب فشل رجب طيب أردوغان وسياساته الاستعمارية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن أردوغان يحاول أن يبني اقتصاد تركيا على دماء الأبرياء وموارد الدول الضعيفة، حيث يستنزف بترول العراق وسوريا، ويسعى لدخول ليبيا.

وذكر أن تركيا تتصدر دول العالم في نسبة الانكماش التي تتراوح ما بين 18 لـ58%، كما أن الشباب التركي يعانى من معدلات بطالة مرتفعة جدًا تصل لـ 34% وفقا لتقارير اقتصادية تركية.

وتابع: "أردوغان الأكثر ضررًا على بلده، فالأوضاع في سوء مستمر مقارنة بالأعوام الماضية.. اقتصاد تركيا في وضع مزري، وهي داخلة على مرحلة إفلاس، وعلى حافة الهاوية، ومطالبة في العام المالي الجديد بـ 170 مليار دولار ديون".

وفي وقت سابق، أكد مصدر عسكري في الجيش الوطني الليبي، تدمير أنظمة دفاعات جوية، نشرتها تركيا الخميس الماضي في قاعدة الوطية غربي ليبيا.

ونقلت وسائل إعلام ليبية، عن مصدر مسؤول بالجيش الوطني، قوله إن ضربات جوية استهدفت رادارات ومنظومات دفاع جوي من طراز "هوك" ومنظومة "كورال" للتشويش.

وأوضح المصدر أن المنظومة التركية دُمرت، بعد 9 ضربات جوية دقيقة.

وكان مصدر قد ذكر في يونيو الماضي، أن تركيا تبحث مع حكومة فايز السراج إمكانية استخدام قاعدتي الوطية الجوية ومصراتة البحرية.

ووفق مراقبين تسعى أنقرة إلى أن تنشر في الوطية طائرات مسيرة ومنظومات دفاع جوي تركية، ويمكن للقوات المتواجدة فيها تنفيذ طلعات جوية منها على محاور الاشتباكات حيث توفر غطاء جويا للقوات المتواجدة على الأرض.

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