جولة للأطفال والصم وضعاف السمع في قصر البارون

الإثنين 06/يوليه/2020 - 12:57 م
الأطفال
الأطفال
حسام زيدان
نظمت إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي في وزارة السياحة والآثار، صباح اليوم برنامجًا تعليميًا بالتعاون مع فريق عمل قصر البارون ومركز أبيلتي للدراسات، للأطفال بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية وتنتهي بأبناء الصم وضعاف السمع. 

جاء ذلك على هامش إصدار الوزارة كتيب للأطفال -مرحلة الطفولة المبكرة- لتعريفهم بقصر البارون إمبان في حي مصر الجديدة وأعمال الترميم التي تمت به من أجل توعيتهم بتراث وحضارة بلادهم وكيفية الحفاظ عليها.

وتم مراعاة الاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الأطفال من خلال التنبيه عليهم بارتداء الكمامات وتقليل الأعداد والحفاظ على المساحة الآمنة أثناء الجولة الإرشادية.

وبُني قصر البارون على طراز العمارة الهندية، حيث أسسه المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان، ويقع القصر في شارع العروبة بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة.

ويضم القصر لوحات إرشادية هي أحد العناصر المكونة لمعرض تاريخ حي مصر الجديدة، بالاضافة إلى تلك اللوحات الخاصة باشتراطات السلامة الصحية التي اقرتها الوزارة والتي يجب ان يتبعها الزائرين والسائحين خلال جولتهم داخل القصر. والبوابات الإلكترونية ونظام تأمين إلكتروني شامل ونظم إضاءة الخاصة بالعرض، وشاشات العرض المالتيميديا culturama لعرض صورا وأفلام وثائقية عن اعمال بناء حي مصر الجديدة وقصر البارون وشكل الشوارع والمباني والمحلات والسيارات الخاصة وعربات الترام وغيرها من مظاهر الحياة في الحي في ذلك الوقت.

كما تعرض الشاشات ايضا صور للبارون امبان نفسه وشريكه نوبار باشا، والمهندس الفرنسي ألكسندر مارسيل الذي قام بتصميم القصر، بالاضافة إلى أحد عربات ترام مصر الجديدة القديمة التي تم عرضها بحديقة القصر بعد ترميمها، والسيارات القديمة مثل التي كانت تسير في شوارع القاهرة خلال عشرينات وثلاثينات القرن الماضي التي تم وضعها بالحديقة لتعطي صورة حية عن حي مصر الجديدة ونمط الحياة بها خلال هذه الفترة.

كما يضم القصر منطقة خدمات سياحية مقدمة للزائرين والموجودة بحدائق القصر وحول المساحات المكشوفة المحيطة به والتي تضم عربة بطراز مستوحى من الطابع التاريخى للقصر وتحترم البيئة المحيطة لتقديم مشروبات ومأكولات خفيفة للزائرين، وكافتيريا ومطعم ذات طراز مميز يحترم البيئة الأثرية للقصر لتقديم تجربة مميزة للزائرين حيث تعكس الخدمات ومقدميها الأجواء التاريخية لبدايات القرن العشرين مثل زي العاملين بالطراز القديم والتي توحى بالفترة الزمنية للقصر. ويتم بها تطبيق شروط التباعد الاجتماعي واشتراطات السلامة الصحية المعتمدة.

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