بلاغ يطالب بالمحاكمة الجنائية لمسئولي حزب النور في البحيرة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 12:57 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
تلقي المستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، بلاغا من الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والإدارية العليا، ضد مسئولي حزب النور بقرية منشاة بسيوني مركز كفر الدوار محافظه البحيرة، وهم زكريا انور محمد هيبه السيد قنديل الصباغ، فكري فوزي غانم، ابراهيم سعيد عبدالحميد.

وقال سمير في بلاغه، في الوقت الذي تسعي فيه كل اجهزة الدولة في الحفاظ علي صحة وسلامة المواطن وتوفير مياه نظيفة تصلح للشرب الادمي والزراعة فان أهالي قرية منشاه بسيوني مركز كفر الدوار محافظه البحيرة، يعانون من الأعمال والتصرفات الإجرامية الإرهابية التي يقوم بها مسئولي حزب النور الإرهابي بالقرية حيث أنهم قاموا بازاله الأسفلت وعمل مواسير صرف للبيوت الخاصه بهم علي ان تصرف في ترعه الكانوبية التي تروي حوالي 10000 فدان.


وتابع صبري، أن هذا الحدث سيجني اضراره اهالي البلده والقري المجاورة من جراء هذا التعدي السافر والذي يخالف أحكام القانون وتوجهات وتعليمات الدولة.

وأضاف صبري، إن هذا التعدي يتم بمساعده نائب حزب النور المدعو محمود عبدالله هيبه امين لجنه الزراعه بمجلس الشعب الذي يجب ويفترض عليه المحافظة علي مياه الترعة من التلوث لأن ذلك سيؤثر سلبًا علي الزراعة ولكن الأهم هي الدعاية وخاصة الإنتخابات. 

واشار صبري أن المبلغ ضدهم ارتكبوا العديد من الجرائم الاخري وعلي رأسها إهدار المال العام وقدتم ذلك عن طريق ازاله الاسفلت الذي نفذ علي نفقة الدولة.

وطالب صبري، بتقديم المبلغ ضدهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.
وفي سياق متصل، تلقي المستشار حمادة الصاوي النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ومكتب التعاون الدولي، بلاغًا من الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض، ضد القائمين على صفحة الثورة مستمره (بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال سمير في بلاغه، أن تلك الصفحة مشبوهة، قائم عليها بعض الأشخاص الذين يديرونها من المملكة العربية السعودية وإسرائيل يقومون ببث سمومهم على تلك الصفحة تحت ستار أن الثورة مستمره وما أن طالعنا تلك الصفحة إلا ووجدناها تحوي العديد من الفيديوهات ما هي إلا تحريض على تجهيز عمليات انتحارية ضد رئيس الجمهورية والعديد من الفيديوهات تحريض ضد الدولة المصرية وسب وإهانة رئيس الجمهورية وضد ضباط الداخلية والقوات المسلحة.


وتابع سمير، الأخطر من هذا أن عدد متابعين الصفحة يزيد بشكل مخيف وينتشر يوما بعد يوم والغرض منها التحريض على الإرهاب بكل صوره وأشكاله ضد الدولة وضد رئيس الجمهورية.

وأضاف سمير في بلاغه، أن القائم على تلك الصفحة موجود بالمملكة العربية السعودية ويقوم ببث تلك السموم بعيدا عن أعين رجال الأمن مستغلًا في ذلك ضعاف النفوس والمتابعين لتلك الصفحة.

وأردف صبري، بأنه يقدم بلاغه هذا عن طريق الإنابة القضائية مخاطبًا مكتب التعاون الدولي نحو التواصل مع النيابة بالمملكة العربية السعودية لإجراء التحقيق اللازم في هذا البلاغ ومخاطبة الاتصالات نحو الوصول إلى القائمين على تلك الصفحة وتفريغ محتوياتها لبيان الخطر الداهم الذي يهدد الأمن القومي للدولة المصرية ونحو تقديم القائم على تلك الصفحة إلى المحاكمة الجنائية لارتكابه جرائم التحريض على إحداث ثورة في مصر والتحريض ضد ضباط الداخلية وسب وإهانة رئيس الجمهورية مما يعد ما ارتكبه جرائم يعاقب عليها القانون.


وطلب صبري: مخاطبة مكتب التعاون الدولي عن طريق الإنابة القضائية للمملكة العربية السعودية نحو التحقيق في هذا البلاغ والقبض على القائم على تلك الصفحة وتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة، وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه

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