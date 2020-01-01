بلاغ يطالب بالمحاكمة الجنائية لمسئولي حزب النور في البحيرة

تلقي المستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، بلاغا من الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والإدارية العليا، ضد مسئولي حزب النور بقرية منشاة بسيوني مركز كفر الدوار محافظه البحيرة، وهم زكريا انور محمد هيبه السيد قنديل الصباغ، فكري فوزي غانم، ابراهيم سعيد عبدالحميد.





وقال سمير في بلاغه، في الوقت الذي تسعي فيه كل اجهزة الدولة في الحفاظ علي صحة وسلامة المواطن وتوفير مياه نظيفة تصلح للشرب الادمي والزراعة فان أهالي قرية منشاه بسيوني مركز كفر الدوار محافظه البحيرة، يعانون من الأعمال والتصرفات الإجرامية الإرهابية التي يقوم بها مسئولي حزب النور الإرهابي بالقرية حيث أنهم قاموا بازاله الأسفلت وعمل مواسير صرف للبيوت الخاصه بهم علي ان تصرف في ترعه الكانوبية التي تروي حوالي 10000 فدان.









وتابع صبري، أن هذا الحدث سيجني اضراره اهالي البلده والقري المجاورة من جراء هذا التعدي السافر والذي يخالف أحكام القانون وتوجهات وتعليمات الدولة.





وأضاف صبري، إن هذا التعدي يتم بمساعده نائب حزب النور المدعو محمود عبدالله هيبه امين لجنه الزراعه بمجلس الشعب الذي يجب ويفترض عليه المحافظة علي مياه الترعة من التلوث لأن ذلك سيؤثر سلبًا علي الزراعة ولكن الأهم هي الدعاية وخاصة الإنتخابات.





واشار صبري أن المبلغ ضدهم ارتكبوا العديد من الجرائم الاخري وعلي رأسها إهدار المال العام وقدتم ذلك عن طريق ازاله الاسفلت الذي نفذ علي نفقة الدولة.





وطالب صبري، بتقديم المبلغ ضدهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.