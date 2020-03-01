"بايونيرز القابضة" تشترى349.389 ألف سهم الخزينة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 12:51 م
بوابة الفجر
قامت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، بشراء عدد 349.389 ألف سهم من أسهم الخزينة بجلسة الأمس، وبذلك تصل إجمالي نسبة مابحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.217% من أسهم رأس المال.

ووافق مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، يونيو الماضي، على شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبما لا يجاوز النسبة القانونية المقررة 10% من إجمالي أسهم الشركة، لدعم سعر السهم بالسوق.

وأوضحت سبب الموافقة على شراء أسهم الخزينة نظراً لما يمر به العالم من جائحة كورونا مما أثر على الحالة الإقتصادية وتداعياتها على أسعار الأسهم بالبورصة المصرية، وحيث أن سعر السهم يتداول الآن على شاشات البورصة أقل وبعيد كل البعد عن القيمة الدفترية للسهم.

وكذلك أقل بكثير من القيمة العادلة للسهم والتي اعتمدتها هيئة الرقابة المالية في الفترة الماضية، وكذلك أقل من القيمة الأسمية للسهم.

ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مارس الماضي على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الأخطار المسبق والتي كانت مقرره بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.

كما أصدرت الرقابة إجراءات استثنائية بصفة مؤقته تسمح للشركات المشار اليها بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة.

وفي ضوء تلك الإجراءات يتعهد المساهمين الرئيسيين بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع وإذا ترتب على شراء الشركة لأسهم الخزينة تجاوز حقوق التصويت لأياً منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري يقدم تعهد بامتناعه عن التصويت بتلك النسبة في الجمعية العامة للشركة لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة وفقاً لحكم المادة 51 من قواعد القيد ، وفي جميع الأحوال يلتزم بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.

وسوف تعلن الرقابة المالية عن موعد انتهاء العمل بتلك الإجراءات الاستثنائية، كما يحق لها إيقاف تلك الإجراءات لأيا من الشركات بما يضمن صحة وسلامة التعاملات على الورقة المالية.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بايونيوز البورصة اخبار البورصة اليوم اخبار البورصة الان اخبار البورصة

أخبار تهمك

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

آخر رسالة للراحلة رجاء الجداوي للمستشار تركي آل الشيخ والمنتج حمادة إسماعيل (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

إشادة بمستوى مدافع ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو

منذ ساعة و 25 دقيقة

مكافحة كورونا تكشف معلومات جديدة عن فترة الذروة في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يكشف حقيقة ضم رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يصطدم بالأهلي بسبب أزارو

منذ 33 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ حوالي 22 ساعة

جوهرة برشلونة يدخل تاريخ النادي

منذ ساعتين

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

منذ يومين

الزمالك يتلقى صدمة قوية بشأن ضم نجم فلسطين

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ 38 دقيقة

العليمة لمواجهة كورونا توجه تحذيرا للأمهات بشأن حماية أطفالهم

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الرقابة المالية توافق على تعديل أحكام للتعامل على أسهم الخزينة

نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأحد 1-3-2020

"الشرقية للدخان" تقرر شراء أسهم خزينة بعد تراجعها

أخبار البورصة .. السويدي إليكتريك تقر شراء أسهم خزينة بحد أقصى 54.6 مليون سهم

4 شركات بالبورصة المصرية تشترى أسهم الخزينة

لحماية السهم من الهبوط .. 6 شركات بالبورصة تشتري أسهم خزينة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:07 م

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

04:08 م

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

01:57 ص

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

02:38 ص

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

01:12 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»