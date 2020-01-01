قصر البارون.. كتيب لرفع الوعي السياحي والأثري لدى الأطفال (صور)

قالت الدكتورة رشا كمال مدير عام إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي في وزارة السياحة والآثار: إن الوزارة أصدرت كتيب للأطفال -مرحلة الطفولة المبكرة- لتعريفهم بقصر البارون إمبان في حي مصر الجديدة وأعمال الترميم التي تمت به من أجل توعيتهم بتراث وحضارة بلادهم وكيفية الحفاظ عليها.





وأضافت أن هذا الكتيب للأطفال من سن 6-9 سنوات، ويندرج تحت تصنيف كتب pre visit وهو محاكاه لبرامج المتاحف العالمية؛ وسوف يتم توزيعه على الأطفال تمهيدا لزيارة القصر، كعنصرا تشويقيا للزيارة.





وتابعت، من خلال الكتيب تم توجيه رسالة لهم حول ما بذلته الدولة المصرية من مجهود كبير في ترميم القصر حتى يتمكنوا من زيارته لذا فمن الواجب عليهم الحفاظ عليه، كما سيتضمن الكتاب أيضا بعض الأنشطة مثل الألغاز والتلوين.





وأشارت إلى أنه تم تخصيص جزء من الكتاب بالإرشادات السياحية، في ضوء سعي الوزارة لزيادة التوعية السياحية لدى الأطفال، وبهدف تعليم الطفل أساسيات التعامل مع السائح وحثه على أن يكون سفيرا لبلده.





كما تم وضع بالكتيب كود التفعيل لموقع الوزارة يستطيع الطفل من خلال الموبايل الدخول على الموقع ومتابعة البرامج والأنشطة المختلفة.





وبُني قصر البارون على طراز العمارة الهندية، حيث أسسه المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان، ويقع القصر في شارع العروبة بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة.





ويضم القصر لوحات إرشادية هي أحد العناصر المكونة لمعرض تاريخ حي مصر الجديدة، بالاضافة إلى تلك اللوحات الخاصة باشتراطات السلامة الصحية التي اقرتها الوزارة والتي يجب ان يتبعها الزائرين والسائحين خلال جولتهم داخل القصر. والبوابات الإلكترونية ونظام تأمين إلكتروني شامل ونظم إضاءة الخاصة بالعرض، وشاشات العرض المالتيميديا culturama لعرض صورا وأفلام وثائقية عن اعمال بناء حي مصر الجديدة وقصر البارون وشكل الشوارع والمباني والمحلات والسيارات الخاصة وعربات الترام وغيرها من مظاهر الحياة في الحي في ذلك الوقت.





كما تعرض الشاشات ايضا صور للبارون امبان نفسه وشريكه نوبار باشا، والمهندس الفرنسي ألكسندر مارسيل الذي قام بتصميم القصر، بالاضافة إلى أحد عربات ترام مصر الجديدة القديمة التي تم عرضها بحديقة القصر بعد ترميمها، والسيارات القديمة مثل التي كانت تسير في شوارع القاهرة خلال عشرينات وثلاثينات القرن الماضي التي تم وضعها بالحديقة لتعطي صورة حية عن حي مصر الجديدة ونمط الحياة بها خلال هذه الفترة.



