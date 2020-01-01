ضبط طالب بأسيوط لتسريبه أسئلة الثانوية العامة عبر "واتس أب"

ضبطت أجهزة الأمن في أسيوط طالبا، لتسريبه أسئلة امتحانات الثانوية العامة، على تطبيق "واتس أب".

ورصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية من ضبط أحد الطلاب بمحافظة أسيوط، يقوم بتسريب أسئلة إمتحانات الثانوية العامة عبر مجموعات أنشأها علي تطبيق "الواتساب ".

وتوصلت الأجهزة الأمنية إلى الطالب المسئول عن إدارة المجموعات المسماه (بالنجاح علمى رياضيات 3 ث)، (بالنجاح أدبى 3 ث)، (بالنجاح علمى علوم 3 ث) بتطبيق المحادثات "واتس آب" بنشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة "مادتى اللغة الإنجليزية والديناميكا".

وأسفرت الجهود من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات. أن وراء إرتكاب الواقعة (طالب – مقيم بديروط بأسيوط).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى، والأمن العام"، ومديرية أمن أسيوط تم إستهداف وضبط المتهم المذكور بمحيط محل إقامته، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقيامه بإنشاء وإدارة المجموعات المُشار إليها بغرض مساعدة الطلاب على الغش أثناء تأدية الإمتحانات، والإستفادة ماديًا جراء ذلك.

وأضاف بتخلصه من هاتفه المحمول والشريحة المستخدمة عقب علمه بضبط القائمين على إدارة مجموعات مماثلة ممن تقوم بنشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة.

واتخذت الإجراءات القانونية، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

تطورات أزمة كورونا بمصر





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 623 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 20726 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.





وقال مستشار وزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر مستشار وزير أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 75253 حالة من ضمنهم 20726 حالة تم شفاؤها، و3343 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



