برلماني: تبني السيسي لملف مشتقات البلازما يعكس اهتمامه بصحة المصريين

الإثنين 06/يوليه/2020 - 12:47 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي بتبني الرئيس ملف تجميع وتصنيع مشتقات البلازما، خلال اجتماعه، أمس، لمتابعة آخر مستجدات فيروس كورونا يؤكد أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص علي صحة المصريين.

وطالب "عامر" في بيان، اليوم الاثنين، الحكومة الإسراع في تنفيذ هذه التكليفات الرئاسية المهمة خاصة في ظل المواجهة الشاملة من الدولة بجميع أجهزتها مع فيروس كورونا.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدخول في مختلف الصناعات المتعلقة بالصحة أمر حتمي وضروري ويمكن أن يجعل من مصر مركزا إقليميا كبيرا لتصدير منتجات هذه الصناعات لمختلف الدول العربية والأفريقية.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأحد اجتماعًا؛ لمتابعة آخر المستجدات بشأن ملف تجميع وتصنيع مشتقات البلازما، بحضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وبهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتأكيد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يتبنى هذا الملف منذ فترة، ونقوم بمتابعة تنفيذه أولًا بأول، وهناك مفاوضات تُجرى مع أكثر من جانب للاتفاق على تنفيذه، قائلًا: "نحتاج إلى توفير مراكز تجميع كمرحلة أولى، بحيث تكون على مستوى عالميّ يتيح لنا تصدير منتجاتها، كما يمكننا إقامة المصنع المخصص لهذا الغرض".

وأشار مدبولي إلى أنه مع الكثافة السكانية الكبيرة في مصر، يصبح من الممكن التوقع بأن تكون هذه الصناعة واعدة، بحيث نتمكن من إنتاج كميات كبيرة من البلازما.

وأوضح أن الصندوق السيادي سيدخل كشريك في هذا الملف، خاصة أن هذه الصناعة ستكون واعدة، وتم تحديد قطعة أرض بصورة مبدئية لإقامة هذا المصنع.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة زايد الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار المشروع الوطني للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، من خلال إلقاء الضوء على الخطوات التنفيذية لمشروع تجميع وتصنيع مشتقاته، مؤكدة مشاركة شركة (أكديما) كمساهم رئيسي في المشروع وبمشاركة إحدى الشركات العالمية، حيث سيتم تجميع البلازما من خلال الاتفاق على تأهيل 12 مركزًا للتجميع تابعة لوزارة الصحة على مستوى الجمهورية، كما سيتم العمل على إنشاء مصنع لتصنيع البلازما في مصر من خلال قيام الشركة العالمية بنقل الخبرات وتدريب العاملين.

كما نوهت وزيرة الصحة إلى أنه تم الانتهاء من 6 مراكز، وتم بالفعل استلام 4 منها، وهناك 2 آخرين في طور الاستلام.

ووجه رئيس الوزراء بضرورة تأثيث هذه المراكز، وتوفير الأجهزة المطلوبة، وأن يتم اعتماد هذه المراكز من الجهات العالمية الكبرى.

كما أكدت وزيرة الصحة والسكان أنه تم تجهيز تلك المراكز هندسيًا، من خلال لجنة مشتركة مكونة من وزارة الصحة والإدارة المركزية للصيدلة؛ وذلك لضمان مطابقة المركز للمواصفات والمعايير المطلوبة لتلافي جميع الملاحظات قبل استلام المراكز في عدد من المحافظات، كما يتم مراجعتها هندسيًا من قبل الخبير الاستشاري للمشروع.

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