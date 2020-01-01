إشادة بمستوى مدافع ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو





سلطت صحيفة الماركا الإسبانية على المستوى المميز الذي ظهر عليه البرازيلي ميليتاو في مباراة الفريق الأمس أمام أتلتيك بيلباو بالجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا"، حيث لعب بدلا من فاران المصاب.





وقالت الصحيفة إن الأنظار كانت كثيرة حول ميليتاو حيث أجبرت إصابة فاران زيدان على إشراك ميليتاو بعدما كانت ثنائية سيرخيو راموس و فاران في مركز الدفاع ثنائية غير قابلة للمس ، حيث تعطي الكثير من الأمان للفريق لكن ميليتاو قدم مباراة جيدة أمام هجوم بلباو وخاصة ويليامز.



