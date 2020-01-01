الزمالك: هدفنا التتويج بدوري أبطال إفريقيا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 12:17 م
بوابة الفجر
علي خلاف
تترقب جماهير وعشاق نادي الزمالك مباراة الأبيض أمام الرجاء البيضاوي المغربي في دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد توقف المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19.

تصريحات أمير مرتضى منصور 

تحدث أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على أن الهدف الأساسي للاعبي الفريق في الوقت الحالي هو التتويج بدوري أبطال إفريقيا.

وقال أمير في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك: "تركيزنا ينصب حول مباراة الرجاء المغربي في نصف النهائي القاري".

وأضاف المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك: "اللاعبون يمتلكون الروح والحماس من أجل إسعاد جماهيرهم وأرى موعد مباراة الرجاء مناسبا مقارنة بالظروف الحالية". 

وعن موقف محمد عواد حارس مرمى فريق الكرة بالنادي، المصاب بفيروس كورونا علق أمير مرتضى: "سنطمئن على عواد خلال 48 ساعة قادمة بإجراء المسحة الثالثة، وأتمنى أن تكون العينة سلبية كي يسمح له بالمشاركة في التدريبات".

وأتم أمير: "نتابع حالة عواد باستمرار وتم تكليف الدكتور محمد أسامة بمتابعة حالة الحارس بشكل مستمر".

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