إصابة ألفيس ساريتش لاعب أهلي جدة بفيروس كورونا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 12:04 م
بوابة الفجر
وكالات
فجر الإعلامي الرياضي أحمد الجابري، مفاجأة صادمة لعشاق النادي الأهلي، قبل استئناف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020.

بحسب موقع سعودي، كشف الجابري في تغريدة عبر صفحته على تويتر: "عدم خوض النادي الأهلي تدريباته أمس الأحد، يأتي بسبب اكتشاف حالة كورونا جديدة داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن الأهلي اكتشف إصابة لاعب وسطه البوسني ألفيس ساريتش.
  
وأوضح: "ساريتش خالط المدير الفني، الصربي فلادان ميلوفيتش، وعدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

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