حتى هذا الموعد.. "السويدي إلكتريك" تمد فترة شراء أسهم الخزينة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:59 ص
بوابة الفجر
قرر مجلس إدارة السويدي إلكتريك مد مدة شراء أسهم الخزينة المقرر شراؤها حتى 1 أكتوبر 2020.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنه تقرر مد قرار الشراء بقرار المجلس في أبريل الماضي وذلك بذات الشروط وحتى الوصول إلى الحد الأقصى البالغ 54.6 مليون سهم المعادل لنسبة 2.5 في المائة من أسهم الشركة كحد أقصى وذلك من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسات التداول.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم عملية تنفيذ الشراء حتى مطلع أكتوبر المقبل.

وحققت الشركة خلال 2019 أرباحاً بلغت 4.163 مليار جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 5.109 مليار جنيه خلال العام المنصرم له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 46.628 مليار جنيه، مقابل 42.490 مليار جنيه خلال عام 2018.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة خلال 2019 لتصل إلى 2.414 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.423 مليار جنيه خلال العام السابق له.

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