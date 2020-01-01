كلوب: نحن لا يمهنا الأرقام القياسية

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:58 ص
كلوب
كلوب
أكد مدرب ليفربول، يورغن كلوب، أن فريقه يسير في طريقه لتحطيم رقم مانشستر سيتي القياسي بحصد 100 نقطة في موسم واحد بالدوري الإنجليزي، لكنه أكد أن تركيز فريقه لا ينصب على تسجيل أرقام جديدة.

يحتاج ليفربول الذي فاز 2-0 على أستون فيلا، بفضل هدفي ساديو ماني وكيرتس جونز، إلى 12 نقطة من آخر 5 مباريات لاجتياز الرقم القياسي لسيتي في موسم 2017-2018.

وقال كلوب الذي حقق فريقه 17 فوزاً في 17 مباراة على أرضه في أنفيلد بالدوري هذا الموسم: "لم نحضر إلى هنا ونحقق الأرقام التي تحققت بسبب التفكير في تحطيم الأرقام القياسية".

وأضاف: "ينصب تركيزنا دائماً بنسبة 100% على المباراة وهذا الأمر لن يتغير".

وتابع: "إذا كنا نريد تحقيق رقم قياسي من النقاط، فهذا يعني الفوز بكل المباريات وهذا أمر غير معقد، يعرف اللاعبون ذلك ولا نحتاج إلى تذكير المجموعة بهذا الأمر".

ويلعب ليفربول في ضيافة برايتون آند هوف ألبيون، صاحب المركز 15، الأربعاء المقبل.

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