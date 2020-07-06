أسعار الذهب اليوم الاثنين 6-7-2020.. عيار 21 يحافظ على مستوياته

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:52 ص
بوابة الفجر

واصلت أسعار الذهب الاستقرار خلال منتصف التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 6-7-2020 عند نفس معدلات أمس، محتفظة بالمستويات التى حققتها خلال تعاملات الجمعة الماضية في ظل استقرار المعدن الأصفر عالميا بسبب إجازة البورصة العالمية، بعدما حققت أسعار الذهب العالمية صعودا دفع أسعار الذهب في محلات الصاغة بمصر.
 
أسعار الذهب في مصر الأن

عيار ١٨ : 682.25
عيار ٢١ : 796
عيار ٢٤ : 909.70
الجنيه الذهب : 6368
السعر العالمي : 1777

تحركات سعر الذهب خلال بداية التعاملات 

سعر عيار 18 نحو  682.25 جنيه للجرام 
 سجل عيار 21  نحو 796 جنيه للجرام
  سجل عيار24 نحو 909 جنيه للجرام
 سعر الجنيه الذهب قد سجل 6368 جنيه
 بلغ سعر الأوقية 1777 دولار.

أخر تحديث لاسعار الذهب العالمي

وجاء أداء المعدن النفيس بالتزامن مع الارتفاع القياسي المستمر لحالات الإصابة بـ"كوفيد-19"، حيث أبلغت ولاية فلوريدا عن 10 آلاف حالة جديدة، مع إصابة أكثر من 10.7 مليون شخص على الصعيد العالمي.

وتوقع "ساسكو بنك"  ارتفاع سعر الذهب لمستوى قياسي في السنوات القادمة، بعد استمرار صعوده في النصف الثاني من العام الجاري.

ومالت أسعار الذهب للتراجع خلال تعاملات الجمعة الماضية، بالتزامن مع المخاوف حيال تفشي الفيروس من جديد على مستوى العالم، ومع عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وجاء أداء المعدن النفيس بالتزامن مع الارتفاع القياسي المستمر لحالات الإصابة بـ"كوفيد-19"، حيث أبلغت ولاية فلوريدا عن 10 آلاف حالة جديدة، مع إصابة أكثر من 10.7 مليون شخص على الصعيد العالمي.


وتوقع "ساسكو بنك" بالأمس ارتفاع سعر الذهب لمستوى قياسي في السنوات القادمة، بعد استمرار صعوده في النصف الثاني من العام الجاري.

وتتوقف البورصة الأمريكية عن التداولات اليوم احتفالاً بعطلة رسمية في البلاد على خلفية ذكرى يوم الاستقلال الأمريكي عن بريطانيا العظمى في 4 يوليو  عام 1776.

كما تأثر المعدن النفيس سلباً بتقرير الوظائف الأمريكي الشهري الذي يشير إلى بدء تعافي اقتصاد الولايات المتحدة، حيث أضاف الاقتصاد 4.8 مليون وظيفة في البلاد مع تراجع معدل البطالة إلى 11.1 بالمائة بنهاية الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 8:26 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس  بنسبة 0.3 بالمائة أو ما يعادل 5.50 دولار ليسجل مستوى 1784.50 دولار للأوقية.

كما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة هامشية 0.07 إلى 1774.16 دولار للأوقية.

وفي نفس التوقيت، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة مسجلاً 97.217.



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