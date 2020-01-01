إنبي يسعى لتجديد إعارة نجم الأهلي ويترقب قرار فايلر

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:55 ص
الاهلي
الاهلي
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية أن جهاز كرة القدم في إنبي تقدم بعرض رسمي لإدارة الأهلي وذلك من أجل الحصول على خدمات محمد شريف لمدة موسم جديد على سبيل الإعارة.

ومن المنتظر أن يكون القرار النهائي في يد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر سواء بالموافقة على إعارة محمد شريف أو عودته من جديد إلى صفوف القلعة الحمراء.

ويقوم حلمي طولان المدير الفني لإنبي بمحاولات بالضغط على محمد شريف من أجل الاستمرار مع إنبي في الموسم المقبل وذلك عقب المستويات المميزة التي قدمها مع الفريق البترولي في الموسم الحالي.

وكان رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قد طلب في وقت سابق عودة محمد شريف وأنه من المقرر أن يتم حسم موقفه في الأيام القليلة المقبلة.

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