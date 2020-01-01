سداد 10 آلاف جنيه.. شروط وضوابط الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

أصبحت انتخابات مجلس الشيوخ، حديث الساعة، خاصة بعد تحديد فتح باب طلبات الترشح، الأسبوع المقبل، مع تشكيل لجان فرعية بوضع الهيكل التنظيمي لمجلس الشيوخ، وتحديد الوظائف المطلوبة، ترتيبها وتوصيفها.





فتح باب الترشح

البداية، حينما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض، فتح باب طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، اعتبارًا من السبت 11 يوليو الجاري، حتى السبت 18 يوليو من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ماعدا الأخير حتى الثالثة مساء، بمقر المحاكم الابتدائية.





التصويت للانتخابات

وتجرى الانتخابات لتصويت المصريين بالخارج يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، بالتنسيق مع الخارجية، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.





طلبات النقل

وخصصت لجنة، بوضع الهيكل التنظيمي لمجلس الشيوخ، وتحديد الوظائف المطلوبة به، وترتيبها وتوصيفها، وتسكين العاملين على وظائف هذا الهيكل، وحصر كافة أصول مجلس الشورى الملغي، بما في ذلك مكونات مبناه بمدينة القاهرة وتجهيزاته، والسابق نقلها إلى مجلس النواب، وبيان حالتها الواقعية والقانونية، واقتراح الإجراءات اللازمة لنقلها إلى مجلس الشيوخ، ودراسة الاعتمادات المالية المتاحة للمجلس، ومدى كفايتها، والتوصية بالإجراءات اللازمة لنقلها إليه.





وكانت اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ المشكلة بنص المادة الثالثة من القانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ، عقدت أولى اجتماعاتها أمس الأحد، برئاسة المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، وعضوية الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، وعماد عواد، رئيس قطاع الحسابات بوزارة المالية.





شروط الترشح

ويسدد طالب الترشح أو وكيله إلى خزينة المحكمة الابتدائية قيمة التأمين المشار إليه في المادة 11 من قانون مجلس الشيوخ وقيمته مبلغ عشرة آلاف جنيه مصرى، ويستمر العمل بالخزينة حتى نهاية الساعات المحددة لتقديم طلبات الترشح الواردة بهذا القرار.





أما بالنسبة لنظام القوائم، يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ في الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم كتابة على النموذج المعد لذلك محددا به الرمز الانتخابي المطلوب تخصيصه للقائمة.



